Éducation en Algérie : des subventions inédites pour renforcer les établissements scolaires

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment annoncé l’octroi de subventions supplémentaires aux établissements scolaires pour l’année budgétaire 2024.

Ces aides financières, comprises entre 580 000 et 1 000 000 de dinars, visent ainsi à répondre aux besoins spécifiques des collèges et lycées en termes de fonctionnement et d’amélioration des conditions d’apprentissage.

Les lycées bénéficieront, en particulier, de montants variables en fonction de leur statut : un million de dinars pour les établissements avec internat, 900 000 dinars pour les demi-pensionnaires, et 800 000 dinars pour les externats.

En ce qui concerne les collèges, les montants alloués varient de 580 000 dinars à 780 000 dinars selon les mêmes critères. Les établissements doivent affecter ces fonds, avant tout, au paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz, afin d’assurer un fonctionnement optimal.

Le sport scolaire au cœur des priorités

Par ailleurs, une part de ces subventions, soit 150 000 dinars par établissement, sera consacrée à l’organisation du championnat national scolaire pour les sports collectifs.

Cette compétition, prévue sous le thème « Nos champions dans nos classes », se déroulera en plusieurs étapes, allant des sélections municipales jusqu’aux finales nationales en juin 2025. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté de promouvoir les valeurs du sport et de développer les talents chez les jeunes.

En parallèle, le ministère a insisté sur la nécessité de respecter les procédures de clôture budgétaire tout en veillant à la mise en œuvre des activités sportives et pédagogiques dans des conditions optimales. Ces mesures, finalement, montrent l’engagement des autorités pour un meilleur encadrement éducatif et sportif.

En investissant dans les établissements scolaires et en encourageant des initiatives comme le sport scolaire, le ministère de l’Éducation nationale affirme, en effet, son engagement à offrir un cadre propice à l’épanouissement des élèves.