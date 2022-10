Education : du nouveau pour l’évaluation de fin de cycle primaire

Le ministère de l’Éducation nationale a inclus le taux d’évaluation continue des quatre matières linguistiques du cycle primaire dans le calcul de la moyenne générale des élèves, pour passer en du cycle primaire vers le cycle moyen, afin de développer les compétences langagières des élèves, tandis que le l’évaluation des étudiants se limitait aux devoirs et aux tests trimestriels.

L’examen qui remplace celui de la cinquième prendra effet à partir de l’année scolaire en cours 2022/2023, en abandonnant définitivement son statut officiel et national, et qui ne sera pas pris en considération lors du passage des élèves à la 1ère année moyenne.

Le chef du cabinet au ministère de l’Éducation nationale, Ahmed El-Fodil, a publié dans une note ministérielle contenant les modalités du calendrier pédagogique pour l’année scolaire 2022/2023, selon chaque étape d’enseignement, comme il a été décidé pour la première fois de compléter le calendrier pédagogique des élèves du primaire, en s’appuyant sur ce qu’on appelle « l’évaluation continue des apprentissages ».

Quelles seront les matières concernées par cette évaluation ?

Cela se fera sur la base de tests des différents domaines et activités pédagogiques des trois matières linguistiques, à savoir la langue arabe, la langue berbère et la langue française, afin de mesurer le niveau de développement des compétences langagières des élèves, à savoir : lecture, exécution et compréhension, compréhension d’énoncés, expression orale, dictée. Tandis que l’évaluation continue de l’apprentissage de la langue anglaise, qui a été incluse dans la même étape pour les élèves de troisième pour la première fois, se limite à seulement trois éléments de base, à savoir la lecture, la compréhension orale et l’expression orale, à condition qu’ils soient ajoutés aux taux des devoirs et des tests trimestriels.

Concernant les détails du processus, la même source explique que le professeur au même stade donne une « note numérique » à l’étudiant dans ces activités, à laquelle il ajoutera aussi des « observations qualitatives », exprimant les résultats qu’il a obtenus ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées pour y remédier, à condition que ces évaluations soient menées tout au long du trimestre. L’apprenant est évalué avec une note pour la meilleure performance dans les activités prévues pour chaque matière.