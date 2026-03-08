Éducation : communiqué important aux candidats du concours enseignants

Les candidats admis à poursuivre le concours enseignants algérie au titre de l’année 2025 peuvent désormais retirer leurs convocations concours enseignants pour l’épreuve orale. Les opérations de téléchargement des convocations concours enseignants ont débuté ce dimanche 8 mars, selon une annonce faite précédemment par le Ministère de l’Éducation Nationale (Algérie).

Téléchargement des convocations au concours de recrutement des enseignants en Algérie 2025

Les postulants dont les dossiers ont été retenus sont invités à télécharger leurs convocations concours enseignants pour l’entretien recrutement oral via la plateforme numérique ONEC dédiée du Office National des Examens et Concours (ONEC). L’opération se fait en ligne à travers le portail officiel : concours.onec.dz.

L’ONEC facilite l’accès aux convocations concours enseignants via sa plateforme numérique ONEC, permettant aux candidats de se préparer sereinement aux prochaines étapes du concours enseignants algérie.

Comment télécharger votre convocation sur la plateforme de l’ONEC ?

Le processus de téléchargement est simple et intuitif. Les candidats doivent se rendre sur la plateforme numérique ONEC à l’adresse concours.onec.dz et suivre les instructions pour accéder à leur convocation concours enseignants. Il est essentiel de vérifier les informations figurant sur la convocation, telles que la date, l’heure et le lieu de l’épreuve orale.

La plateforme numérique ONEC a été conçue pour garantir un accès facile et sécurisé aux informations relatives au concours enseignants algérie. En cas de difficulté, les candidats peuvent contacter l’assistance technique de l’ONEC pour obtenir de l’aide.

Dates et déroulement des épreuves orales du concours de recrutement

Dans son communiqué, le ministère a également précisé que les entretiens oraux se dérouleront les 24, 25 et 26 mars 2026.

Cette nouvelle date intervient après la décision de reporter l’épreuve orale, qui était initialement prévue pour le 21 février dernier. Le report vise à permettre une meilleure organisation des entretiens et à garantir de bonnes conditions de déroulement du concours pour l’ensemble des candidats.

Mesures pour garantir la transparence et l’équité du concours

Le ministère explique que cette mesure a été prise afin de préparer au mieux les conditions logistiques concours et organisationnelles nécessaires à cette phase importante du concours enseignants algérie.

L’objectif est d’assurer le bon déroulement du concours dans le respect des principes de transparence, d’équité et de crédibilité, tout en offrant aux candidats un cadre optimal pour passer l’entretien recrutement oral.

Les candidats sont invités à consulter la plateforme numérique ONEC et à télécharger leurs convocations dans les délais pour se présenter aux entretiens.

