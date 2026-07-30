Éducation : Ce qui change pour les coefficients et volumes horaires dès la rentrée 2026-2027

Une profonde restructuration pédagogique s’annonce dans les établissements scolaires. Le ministère de l’Éducation nationale a formalisé de nouvelles orientations qui modifieront le volume horaire, les coefficients et la répartition des matières du primaire au secondaire dès l’année scolaire 2026-2027.

Ces mesures visent à rééquilibrer le rythme des apprentissages et à mieux préparer les élèves aux exigences de l’enseignement supérieur.

Enseignement primaire : Nouveaux volumes horaires et renforcement des langues

Les classes du primaire s’apprêtent à adopter un emploi du temps révisé. Pour les trois premières années (1ère, 2e et 3e années), le volume horaire hebdomadaire est désormais fixé à 21 heures. Il s’élèvera à 25 heures et 30 minutes pour les élèves de 4e année.

La langue arabe conserve la part la plus importante du programme, avec 11 heures par semaine pour les deux premiers niveaux, 7 heures et demie en 3e année, puis 6 heures et demie en 4e année.

L’apprentissage des langues étrangères est quant à lui restructuré :

Anglais : Introduit dès la 3e année à raison de 2 heures par semaine, un rythme maintenu en 4e année.

: Introduit dès la 3e année à raison de 2 heures par semaine, un rythme maintenu en 4e année. Français : Son enseignement débutera désormais en 4e année, avec un volume de 2 heures hebdomadaires.

: Son enseignement débutera désormais en 4e année, avec un volume de 2 heures hebdomadaires. Langue amazighe : Elle bénéficie de 3 heures par semaine au niveau de la 4e année.

🟢 A LIRE AUSSI : URGENT – Éducation en Algérie : voici ce qui va changer dès la rentrée scolaire 2026-2027

Les autres disciplines — mathématiques, sciences, éducation islamique, histoire-géographie ou encore éducation physique — font également l’objet de réajustements afin de garantir un meilleur équilibre pédagogique.

Enseignement moyen : Révision des coefficients et montée en puissance de l’anglais

Si l’organisation générale du collège reste stable, la grille des coefficients connaît une révision importante pour refléter la progression disciplinaire.

La langue arabe voit ainsi son coefficient passer de 2 en 1ère et 2e années, à 3 en 3e année, pour atteindre 5 en classe de 4e année moyenne. De même, les mathématiques évoluent progressivement de la 1ère à la 4e année (coefficients 2, 3, puis 4).

L’anglais gagne nettement en importance : démarrant au coefficient 1 en 1ère année, il passe à 3 dès la 2e année et jusqu’à la fin du cycle. Le français suit une progression plus étalée (coefficient 1 en 1ère année, 2 en 2e et 3e années, puis 3 en 4e année).

🟢 A LIRE AUSSI : Nouvelles écoles supérieures, orientations BAC : les grandes lignes de la rentrée 2025-2026

Les matières scientifiques et d’histoire-géographie subissent également des réajustements ciblés selon les niveaux, tandis que les disciplines comme l’éducation islamique, l’informatique ou le sport maintiennent un coefficient fixe de 1.

Enseignement secondaire : Maintien des matières, spécialisation accrue et virage informatique

Au lycée, le ministère dissipe les rumeurs : aucune matière ne sera supprimée, quelle que soit la filière. Le système du tronc commun reste en vigueur, mais la progression de certains contenus sera désormais étalée sur les deux premières années.

L’innovation majeure concerne la classe de 3e année secondaire (Terminale). D’une part, le cœur de filière se trouve nettement renforcé : les volumes horaires des disciplines fondamentales sont augmentés afin d’offrir davantage de temps aux travaux pratiques et à la résolution d’exercices.

À titre d’exemple, les mathématiques atteignent 10 heures hebdomadaires (coefficient 8) en filière Mathématiques, la langue arabe monte à 8 heures (coefficient 7) en Lettres et Philosophie, et la technologie occupe 8 heures (coefficient 7) en Génie.

D’autre part, un véritable virage numérique est amorcé avec l’intégration de l’informatique comme matière d’enseignement en classe de Terminale pour les filières Mathématiques et Technique Mathématique.

Ces arbitrages visent à créer une passerelle plus fluide vers l’université, où la maîtrise des disciplines scientifiques et de la langue anglaise devient centrale. L’ensemble de ces dispositions, arrêtées fin juillet 2026, s’appliquera de manière homogène aux établissements publics et privés agréés.