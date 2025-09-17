Éducation : 510 milliards pour l’achat de voitures, annonce le directeur des œuvres sociales

La Commission nationale des œuvres sociales de l’Éducation nationale a annoncé l’affectation d’une enveloppe financière de plus de 510 milliards de centimes, sur le budget annuel 2025, pour l’acquisition de véhicules au profit du personnel du secteur. La mise en œuvre de ce service est toutefois étroitement liée à la disponibilité des voitures sur le marché.

Dans une déclaration au quotidien arabophone Echorouk, Abdelbaki Khadiri, le président de la Commission nationale des œuvres sociales de l’Éducation nationale, a précisé que son organisme avait accordé toutes les autorisations nécessaires dans le domaine de la « solidarité nationale » pour le versement effectif et immédiat de diverses allocations et indemnités au profit du personnel du secteur.

Cela concerne les allocations de mariage, d’invalidité, de veuvage et d’orphelin, ainsi que divers prêts tels que le prêt exceptionnel et le prêt pour la construction ou l’achat d’un logement. Le taux d’éligibilité a atteint 95 % à travers le pays, au 16 septembre.

Concernant le dossier des véhicules, le responsable a révélé qu’une enveloppe de près de 510 milliards de centimes a été allouée. La mise en place de ce service pour les employés et fonctionnaires débutera dès que les véhicules seront disponibles, ouvrant la voie à une étape importante : la conclusion d’accords de coopération avec les organismes et ministères publics concernés.

Éducation nationale : Accord avec 7 cliniques privées pour la prise en charge des malades du cancer

Sur le plan de la santé, le président de la Commission a indiqué que, dès la semaine prochaine, divers accords signés avec sept cliniques médicales spécialisées dans le traitement du cancer seraient activés. Ces cliniques sont situées à Alger (4), Blida, Oran et Constantine.

À ce propos, Khadiri a souligné que la prise en charge effective des patients du secteur a déjà commencé, les centres de santé sous contrat ayant commencé à les accueillir dans les meilleures conditions. Les personnes concernées seront remboursées à 100 %.

Pour rappel, la Commission nationale avait récemment décidé de programmer des visites d’inspection dans trois centres médico-sociaux situés dans les wilayas d’El Bayadh, d’El Oued et d’In Salah.

Cette première phase vise à identifier de près les obstacles et problèmes qui entravent l’avancement des travaux, afin de les corriger et de les résoudre avant qu’ils ne s’aggravent. Les rapports soumis à la Commission confirment que l’arrêt des travaux dans ces centres est dû à plusieurs raisons, notamment le non-paiement des entrepreneurs ou l’insuffisance des budgets alloués.

Il est également à noter que la Commission a récemment lancé un appel d’offres national pour la contractualisation avec des cliniques médicales spécialisées dans le traitement du cancer.

C’est une étape majeure vers une prise en charge rapide et efficace des employés atteints de maladies chroniques, avec un engagement de payer intégralement (100 %) les charges financières.

Cela est particulièrement pertinent face à la forte pression sur les établissements hospitaliers publics, aux longs délais d’attente pour les traitements, et aux coûts élevés des soins dans le secteur privé, souvent inabordables pour la plupart des employés.