Dans le cadre du lancement du « volume 1 » de son programme présidentiel, présenté ce mercredi depuis une école privée du Xe arrondissement de Paris, Édouard Philippe a choisi de placer la question migratoire au cœur de son positionnement politique.

Selon les propos rapportés lors de sa conférence de presse, le candidat du parti Horizons cherche à tracer une voie médiane en renvoyant dos à dos ses principaux adversaires, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, afin de reprendre l’initiative dans une campagne où les sondages le placent actuellement en troisième position.

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Ni fermer, ni « ouvrir grand les vannes » de l’immigration

Sur le plan migratoire, Édouard Philippe défend une ligne de fermeté pragmatique, refusant aussi bien une fermeture totale qu’une ouverture jugée excessive. D’un côté, il se démarque de Marine Le Pen en reconnaissant une réalité économique : selon lui, des secteurs essentiels comme les hôpitaux, les Ehpad, l’agriculture et la restauration ne peuvent pas se passer d’une main-d’œuvre étrangère.

De l’autre, il s’oppose frontalement à Jean-Luc Mélenchon en rejetant l’idée d’« ouvrir grand les vannes de l’immigration », estimant qu’un tel choix compromettrait les capacités d’intégration de la France.

Pour concrétiser cet équilibre, le maire du Havre annonce plusieurs mesures restrictives fortes. Il propose notamment de diviser par deux le nombre de titres de séjour délivrés, d’instaurer un moratoire sur le regroupement familial et de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968. Cette volonté de reprendre le contrôle s’accompagne d’un volet sécuritaire affirmé, le candidat souhaitant appliquer aux casseurs les mêmes mesures de prévention que celles réservées aux terroristes.

Accompagné notamment des ministres Gérald Darmanin et Naïma Moutchou, l’ancien Premier ministre résume son projet global par la promesse de « rétablir l’ordre, pour remettre la France sur le chemin du progrès et de la liberté ». Il revendique une forme de « rupture », tout en assurant vouloir maintenir la France dans le cadre de l’économie de marché, de la construction européenne et de l’État de droit.

Le programme de « rupture » d’Édouard Philippe

Au-delà de l’immigration, ce premier volet programmatique prévoit un tour de vis majeur sur les finances publiques et le travail pour éviter ce qu’il qualifie de « catastrophe » financière dès 2027. Édouard Philippe préconise une baisse massive des dépenses publiques, un retour à l’équilibre budgétaire d’ici la fin du quinquennat, la suppression des 35 heures, la privatisation de France Travail ainsi que la limitation du statut de fonctionnaire aux seuls métiers régaliens et aux enseignants.

Concernant les retraites, il annonce vouloir confier leur pilotage aux partenaires sociaux et mettre en œuvre une réforme combinant un système par répartition équilibré avec une dose progressive de capitalisation.

L’éducation est par ailleurs érigée au rang de « première priorité de la nation ». Le candidat d’Horizons plaide pour une large autonomie des établissements scolaires, tant sur les rythmes et l’organisation que sur le port de l’uniforme, tout en promettant une revalorisation salariale de 20 % pour les enseignants et des sanctions contre les parents perturbateurs.

Porté par Nathalie Loiseau, le volet défense du programme prône le réarmement, un service national obligatoire (avec un objectif de 250 000 réservistes) et l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan, tout en dénonçant la complaisance de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen envers Vladimir Poutine.

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