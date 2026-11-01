Trafic France-Algérie : près d’un quintal d’ecstasy saisi au port d’Alger, 74 milliards mis hors circuit

Une traversée maritime en provenance de Marseille a permis aux enquêteurs de mettre au jour une importante cargaison de drogues de synthèse au port d’Alger.

Les services de la police des frontières maritimes et des Douanes ont intercepté près d’un quintal d’ecstasy. Soit environ 210 000 comprimés, dissimulés dans un véhicule immatriculé à l’étranger. Deux personnes, un homme et une femme, ont été arrêtées dans le cadre de cette opération.

Ecstasy au port d’Alger : une cargaison de 210 000 comprimés dissimulée dans une voiture

L’opération repose sur un travail de renseignement mené en amont par les services de sécurité. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les enquêteurs avaient reçu des informations faisant état d’une tentative d’introduction d’une importante quantité d’ecstasy à travers une liaison maritime en provenance du port de Marseille, en France.

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Les investigations ont permis de repérer le véhicule utilisé pour transporter la marchandise. Les éléments de la police des frontières maritimes, en coordination avec les services des Douanes, ont ensuite procédé à une fouille approfondie de la voiture au port d’Alger.

Cette inspection a révélé une cargaison soigneusement dissimulée dans les cavités du véhicule touristique, portant une immatriculation étrangère. La DGSN estime la valeur marchande de cette cargaison à près de 74 milliards de centimes.

Trafic d’ecstasy entre la France et l’Algérie : un réseau identifié par les enquêteurs

L’affaire ne s’est pas arrêtée à l’interception de la cargaison. Les investigations menées par le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS), sous la supervision du parquet compétent, ont permis de remonter jusqu’à d’autres personnes impliquées dans cette activité criminelle.

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Les enquêteurs ont notamment récupéré un deuxième véhicule lié au réseau et identifié plusieurs de ses membres. Présentés par la DGSN comme les fournisseurs de cette cargaison et établis en France.

Parmi les personnes identifiées figure notamment un ressortissant marocain. Ces éléments orientent les investigations vers des ramifications du réseau à l’étranger, au-delà des deux personnes interpellées au port d’Alger.

Deux suspects présentés devant le pôle pénal spécialisé de Sidi M’hamed

À l’issue de cette opération, les services de police ont présenté les deux suspects devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M’hamed, à Alger.

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La DGSN n’a pas communiqué davantage de détails sur l’identité des suspects ni sur les éventuelles autres interpellations dans cette affaire.

Cette saisie intervient dans le cadre de la lutte continue contre l’introduction et le trafic de drogues de synthèse sur le territoire national.