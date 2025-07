Écotourisme en Algérie : voyager durablement et préserver la nature cet été

L’Algérie, avec ses paysages diversifiés allant des vastes étendues sahariennes aux montagnes verdoyantes du nord, s’ouvre progressivement à un tourisme respectueux de l’environnement. L’écotourisme, encore embryonnaire mais prometteur, s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine naturel tout en contribuant au développement local durable.

Le pays compte plusieurs parcs nationaux aux écosystèmes riches et variés, véritables joyaux naturels protégés. Parmi eux, le parc national de Gouraya, situé à Béjaïa, offre un panorama spectaculaire entre mer et montagne, avec une biodiversité exceptionnelle.

Plus au sud, le parc national du Tassili n’Ajjer, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite des peintures rupestres millénaires et des formations rocheuses uniques, attirant les amateurs de randonnées et d’archéologie. Le parc de Chrea, dans la wilaya de Blida, constitue une autre destination prisée, notamment pour ses forêts de cèdres et ses sentiers écologiques.

L’écotourisme en Algérie : un levier pour préserver la nature et dynamiser les territoires

Face à l’urgence climatique et à la dégradation des milieux naturels, plusieurs initiatives de tourisme durable émergent. Des associations locales et des start-up proposent des circuits alternatifs, favorisant les mobilités douces, l’hébergement chez l’habitant, et la découverte des savoir-faire artisanaux. À Tamanrasset, des agences spécialisées dans le tourisme saharien encouragent les visiteurs à respecter les sites fragiles en limitant les déchets et en réduisant l’usage des véhicules motorisés dans les zones sensibles.

Des efforts sont également menés pour former des guides écologiques. Ces professionnels jouent un rôle central dans la sensibilisation des visiteurs à la protection de l’environnement. Ils expliquent les comportements à adopter dans les aires protégées, veillent au respect des sentiers balisés et valorisent les spécificités locales sans perturber l’équilibre des écosystèmes.

Le ministère de l’Environnement, en partenariat avec celui du Tourisme, soutient la formation de ces guides à travers des ateliers et des programmes de certification.

Parcs, guides, initiatives : l’Algérie trace sa voie vers un tourisme responsable

Par ailleurs, certaines collectivités expérimentent des actions pour minimiser l’impact écologique du tourisme : installation de panneaux solaires dans les auberges rurales, gestion des déchets dans les zones naturelles, reboisement participatif impliquant les visiteurs. Ces efforts conjoints entre institutions, acteurs locaux et voyageurs soucieux de préserver la nature esquissent les contours d’un modèle touristique plus équilibré.

Si de nombreux défis subsistent, notamment en matière d’infrastructures et de sensibilisation, l’écotourisme en Algérie trace sa voie. En misant sur ses atouts naturels et sur l’engagement croissant des citoyens, le pays peut faire de ce secteur un pilier de sa stratégie environnementale et un moteur de développement durable pour ses régions les plus reculées.