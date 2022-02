Economique et efficace, le climatiseur LG souffle le chaud et le froid

Faut-il rappeler que l’invention de la climatisation est une véritable bataille gagnée contre l’hégémonie des lois du climat et de la nature. Il s’agit d’un pas de géant qui a permis aux hommes d’accéder à un niveau supérieur du confort dont on ne rêvait même pas il y a de ça quelques décennies seulement.

Dans cette bataille, LG Electronics est l’un des principaux protagonistes. Le groupe s’affirme, jour après jour, comme l’un des piliers de l’industrie électronique, notamment dans le rayon de l’électroménager où il multiplie les innovations.

LG s’est vu discerner une récompense lors du CES Innovation Award, après avoir pu se tailler une part de lion, raflant un total de 24 distinctions au plus grand salon professionnel de l’industrie. Le groupe a brillé grâce à un téléviseur révolutionnaire doté de la technologie OLED, de réfrigérateurs french-door InstaView, mais également grâce à ses climatiseurs résidentiels.

LG a doté ses nouveaux climatiseurs des touts derniers compresseurs qu’elle a développés. Le Dual Inverter Compressor est une véritable avancée technologique dans le domaine qui va sans doute changer le concept de climatisation.

Dual Inverter Compressor, parce que puissance peut rimer avec économie

D’habitude quand on parle d’économie d’énergie, on pense directement à une baisse de la puissance. Ce n’est pas le cas chez LG. Grace aux avancées technologiques qui ont abouti au Dual Inverter Compressor certifié LG, la puissance du rendement et l’économie d’énergie vont désormais ensemble.

Les climatiseurs LG équipés de la technologie Inverter peuvent vous faire gagner jusqu’à 70 % d’économie d’énergie par rapport aux modèles non-inverter, tout en vous offrant un rendement maximal en refroidissement ou en chauffage. On arrive à cette économie d’énergie, vérifiée par TUV Rheinland, quand la température initiale à l’extérieur est de 35 ℃, et de 33 ℃ à l’intérieur, et qu’on met notre climatiseur sur 26 ℃.

Ces modèles vous offrent aussi, pour plus de confort, quatre niveaux de contrôle d’énergie, tout en garantissant une puissance et un rendement rapides et puissants.

Avec LG, vous pouvez désormais jouir d’une climatisation efficace, puissante et confortable, tout en faisant des économies considérables sur vos factures d’électricité.

Efficaces et économiques

Comme elle a habitué ses fidèles clients, LG ne déçoit pas cette fois non plus avec ses nouveaux climatiseurs dotés du Dual Inverter Compressor.

Cette technologie permet aux utilisateurs d’avoir un confort physique, mais aussi financier, vu l’importante économie d’énergie que peuvent offrir les nouveaux climatiseurs.

Le Dual Inverter Compressor, est aussi puissant pour refroidir que pour chauffer. Il est donc à utiliser en hiver comme en été, sans même s’inquiéter du cout que cela va pouvoir résulter.

Outre leur efficacité, l’atout premier de ces climatiseurs réside dans leur économie d’énergie. Une chose qui vous permettra de recevoir votre facture d’électricité en toute tranquillité.

Le modèle Artcol, un gage d’élégance

Avec le modèle Artcol premium, LG frappe fort et ne manque pas de séduire ses clients. Économique, sûr, efficace, mais aussi élégant, ce modèle possède tous les atouts pour satisfaire les moindres attentes des consommateurs.

Outre l’empreinte carbone de ce modèle qui a été mesurée et certifiée par CarbonTrust au Royaume-Uni, il offre aussi une considérable économie d’énergie à ses utilisateurs. Le modèle Artcol premium promet de faire baisser les factures d’électricité grâce à son système de refroidissement efficace.

Bien qu’économique, ce modèle est d’une efficacité étonnante. Il est aussi utile en été qu’en hiver grâce à son système de refroidissement et de chauffage rapides et puissants. Avec le Modèle Artcol premium de LG vous allez pouvoir bénéficier d’un confort tout au long de l’année, même lors des conditions climatiques les plus extrêmes.

Un autre atout de ce modèle, et qui n’est pas des moindres, c’est son design révolutionnaire caractérisé par son miroir esthétique qui reflète son environnement. Comme si cela ne suffisait pas, ce modèle est tout à fait silencieux, permettant ainsi des siestes tranquilles et des nuits douce et fraiches. D’après un test interne effectué par LG, le climatiseur LG DUAL Inverter est inférieur à 19dBA.

Mais le cœur même de ce climatiseur reste son compresseur fiable et puissant. Le Dual Inverter Compressor alimente ce modèle offre une fraicheur rapide et agréable ainsi qu’une garantie de 10 ans. Cerise sur le gâteau, le climatiseur Artcol premium de LG désodorise votre maison et vous débarrasse de 99 % des bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) grâce à son Plasmater Ioniser.

Le modèle Dualcool, un gage de fiabilité

Tout comme le modèle Artcol, le climatiseur Dualcool de LG est un véritable bijou en terme d’efficacité, d’économie et de confort. Ce modèle garantie une efficacité sans faille dans le chauffage comme dans le refroidissement, garantissant une ambiance confortable tout au long de l’année.

LG s’est basé dans la fabrication de ce modèle sur sa spécificité d’auto-nettoyage. Le climatiseur Dualcool absorbe toute l’humidité afin de faire automatiquement un nettoyage interne, ce qui lui permet de toujours rester propre, garantissant ainsi un fonctionnement intact.

Ce modèle offre aussi une véritable aubaine aux férus des économies. Bien que puissant et efficace, ce modèle permet de faire baisser votre facture d’électricité en réduisant sa consommation d’énergie. Cela permet également de protéger la planète. L’empreinte carbone de ce modèle a été par ailleurs mesurée et validée par la CarbonTrust au Royaume-Uni.

Grace au Dual Inverter Compressor, le modèle DualCool refroidit jusqu’à 70 % plus rapidement que les climatiseurs LG non-inverter. Le Dual Inverter Compressor est garanti 10 ans par LG.

Le DualCool propose aussi quatre niveaux de consommation d’électricité, ce qui vous permet d’avoir la main sur votre facture. Silencieux, mais efficace, ce modèle vous garantie des nuits fraichement aérées et bercées de douceur et tranquillité.

Pour plus de détails cliquez ici : → Prix et caractéristiques des climatiseurs LG ←