Economie-numérisation: 2027 cruciale pour récolter les fruits du développement (Tebboune)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré dimanche à Alger que l’année 2027 sera cruciale pour l’Algérie. Il a souligné que la numérisation sera complétée et les fruits du développement économique seront récoltés.

En effet, lors d’une allocution devant les étudiants au pôle scientifique et technologique “Abdelhafid Ihaddaden” à la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président Tebboune a mis l’accent sur l’importance de cette date. Il a réitéré que l’année 2027 marquera un tournant décisif pour le pays après l’achèvement de la numérisation et le développement de l’économie nationale et des startups.

De plus, le président Tebboune a qualifié le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdellah de “bien précieux” pour l’Algérie. Il a souligné que ce site moderne offre une formation de haute qualité aux étudiants. Après avoir inauguré le pôle, il s’est rendu à l’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle, où il a affirmé le soutien de l’État aux étudiants.

Le Chef d’Etat a également salué les infrastructures modernes du pôle, incluant des écoles supérieures, des logements, des réseaux technologiques et des services. Il a rappelé que la nouvelle ville de Sidi Abdellah a été construite selon les normes requises en un temps raisonnable.

Au cours de sa visite, le président Tebboune s’est arrêté à l’atelier scientifique conjoint entre l’École Nationale Supérieure d’Intelligence Artificielle et Sonatrach. Il a reçu des explications détaillées sur les travaux et les objectifs de cet atelier. Ensuite, il a visité l’École Nationale Supérieure de Mathématiques où il a assisté à une conférence donnée par un professeur algérien d’une université finlandaise.

Soutien aux projets innovants

En outre, le président Tebboune a exprimé son admiration pour les étudiants algériens résidant à l’étranger et leur contribution au pays. Il a visité une exposition de projets étudiants, notamment dans les domaines de l’électricité industrielle, de l’agriculture et de la médecine, et a réitéré le soutien de l’État aux projets innovants et a encouragé les étudiants à continuer à innover et à créer leurs propres entreprises.

Il a aussi félicité les jeunes maîtrisant les technologies modernes et dévoués à leur pays. Après avoir écouté les préoccupations des étudiants, il a confirmé que l’État est prêt à financer tous les projets et recherches liés aux startups. Il a souligné que le financement ne sera pas un obstacle pour le développement du pays.

Tebboune a souligné les efforts pour améliorer l’université algérienne, désormais classée parmi les premières en Afrique et dans le monde arabe, affirmant sa conviction que l’Algérie atteindra des sommets grâce à la jeunesse et aux étudiants talentueux.

Le président a mentionné que la numérisation permet de construire une économie moderne basée sur des données réelles, loin de l’opacité. Il a insisté sur la compétence des étudiants et les capacités des jeunes dans le domaine technologique.

Inclusion des jeunes dans les décisions

Par ailleurs, Tebboune a affirmé que les décisions concernant les jeunes et les étudiants seront prises avec leur participation et l’approbation du Conseil Supérieur de la Jeunesse. Il veille personnellement à cette inclusion.

En réponse aux préoccupations des étudiants, Tebboune a annoncé une révision des politiques universitaires en consultation avec la communauté universitaire. Il a déclaré que l’ère où l’administration imposait ses décisions est révolue.

Le président a rappelé les investissements significatifs de l’Algérie dans les services universitaires. Il a insisté sur l’importance de l’excellence dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, affirmant devoir encourager que chaque réussite.

Il a mentionné la décision d’augmenter les bourses étudiantes et a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur d’étudier les incitations pour certaines disciplines scientifiques et la possibilité d’augmenter les bourses dans ces domaines.

Valorisation des chercheurs algériens à l’étranger

Le président a salué la présence de chercheurs algériens de renom à l’étranger, soulignant que leur succès reflète la qualité de la formation offerte par les universités algériennes.

En commémorant la Journée Nationale de l’Étudiant, Tebboune a rappelé le rôle historique des étudiants dans la lutte pour l’indépendance. Il a honoré leur engagement et leur contribution à la révolution algérienne.

Enfin, Tebboune a évoqué la situation en Palestine, affirmant que “la cause palestinienne est notre cause à tous”. Il a réitéré ses instructions pour prendre soin de tous les étudiants palestiniens en Algérie.