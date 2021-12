Economie : l’Algérie veut miser sur l’exportation des services

En dehors des hydrocarbures, on ne sait pas grand-chose des exportations de l’Algérie. Le manque de communication officielle, et les fluctuations du marché, font que les Algériens se détournent de ce domaine, d’autant plus qu’il y a des problématiques plus préoccupantes sur le plan local.

Le directeur Général par Intérim en charge de la gestion de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), Abdelatif El-Houari a déclaré, lors d’une conférence sur la promotion des exportations, organisée dans le cadre d’une exposition sur les services à l’exportation, que l’Algérie a exporté plus de 3 milliards de Dollars de services lors de l’année 2020.

Toujours selon ce responsable, l’exportation des services constitue 75% du PIB dans les économies de plusieurs pays développés. Les exportations des services représentaient également environ 50% dans les économies de nombreux pays émergents et en développement.

Le DG d’Algex affirme qu’il est important de « faire connaître les services algériens destinés aux exportateurs dans plusieurs secteurs économiques, notamment l’agriculture, les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, l’énergie, l’artisanat et la pêche ».

Les exportateurs algériens face à plusieurs défis

M. Abdelatif El-Houari a fait savoir lors de la même conférence que 100 entreprises économiques productives font actuellement partie de la plateforme digitale des exportateurs algériens. Cette dernière a reçu plus de 250 nouvelles demande d’adhésion, a-t-il poursuivi.

Le responsable a pu écouter plusieurs intervenants. Alors que certains ont évoqué le manque de données et de recherche sur le marché africain, d’autres ont souligné l’importance de prendre part aux salons et foires internationales.