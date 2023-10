Economie : l’Algérie démontre une croissance économique positive (Benabderrahmane)

Le Premier Ministre Aimene Benabderrahamne a souligné que les réalisations du gouvernement entre septembre 2022 et août 2023 reflètent la vision future du Président Abdelmadjid Tebboune. Ces réalisations s’inscrivent dans un contexte mondial marqué par des transformations rapides, auxquelles notre pays répond pour répondre aux attentes de la société, renforcer l’économie, créer des emplois, améliorer l’éducation, les soins de santé, et renforcer la sécurité, tout en favorisant la stabilité nationale et la coopération internationale.

L’Algérie a démontré sa résilience en maintenant une croissance économique solide, atteignant 5,3 % à la fin de 2023, avec une croissance hors hydrocarbures de 4,9 %. Malgré un taux d’inflation de 9,5 %, influencé par la hausse des prix des denrées alimentaires de 13,2 %, le pays maintient sa stabilité économique.

Balance commerciale et réserves de change

La valeur des exportations a diminué, atteignant 52,8 milliards de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole, qui est passé de 1,4 milliard de dollars à 85 dollars. Les importations ont augmenté pour atteindre 41,5 milliards de dollars au cours de l’année en cours. Malgré cela, la balance commerciale enregistre toujours un excédent de 11,3 milliards de dollars américains.

Malgré la diminution des revenus pétroliers, les réserves de change à la fin de l’année atteignent 85 milliards de dollars, en tenant compte des réserves d’or. Les revenus ont connu une augmentation de 25 % entre 2022 et 2023, atteignant 8 000 milliards de dinars. Les dépenses ont également augmenté, s’élevant à 14 700 milliards de dinars, dans le but de maintenir le pouvoir d’achat et de stimuler le développement économique.

Le Premier Ministre, Aimene Benaderrahmen, a annoncé la levée du gel sur 780 projets d’une valeur de 1 273 milliards de dinars algériens, en plus des nouveaux projets lancés. Cette réalisation découle de l’adaptation des politiques publiques et de l’adoption de politiques préventives conformes aux directives du Président, ce qui a renforcé la capacité de résilience nationale et a permis de continuer à soutenir la croissance grâce à des projets structurés, sans recourir à l’endettement international.