Economie en Algérie : la Banque Mondiale fait un constat positif

L’économie algérienne face aux crises mondiales a su maintenir une croissance stable malgré les répercussions des crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19.

En effet, lors d’une rencontre à Alger avec le ministre des finances Laâziz Faïd, le représentant de la Banque Mondiale, Sayed Tauqir Hussain Shah, a souligné la vision, les performances et la réactivité de l’Algérie, permettant de maintenir cette trajectoire de croissance stable.

De plus, la Banque Mondiale estime que l’Algérie pourrait partager son expérience de résilience en temps de crise, invitant le pays à jouer un rôle de leader au sein du caucus africain.

Bien que non endettée et peu encline à solliciter des financements extérieurs, l’Algérie maintient une collaboration étroite avec la BM, axée sur le partage de connaissances et le soutien technique.

La coopération entre les deux parties ouvre la voie à des transferts de savoir dans des domaines clés, renforçant ainsi les bases d’une collaboration fructueuse.

Engagement en faveur de réformes économiques ambitieuses

Par ailleurs, le ministre des finances Faïd réaffirme l’engagement de l’Algérie en faveur de réformes économiques ambitieuses visant un développement durable et inclusif.

De plus, les réformes économiques s’articulent autour de l’amélioration de la gouvernance économique pour consolider les bases d’une croissance solide et inclusive.

L’Algérie a franchi des étapes importantes en mettant à jour sa législation pour créer un environnement économique favorable à la croissance et à l’investissement productif.

L’Algérie accorde une importance cruciale à la coopération régionale, notamment face aux défis du continent africain, appelant à une intensification de la collaboration avec la BM et d’autres institutions multilatérales.

Pour conclure, la visite consultative du représentant de la Banque Mondiale en Algérie comprend des rencontres avec d’autres membres du gouvernement et des représentants d’institutions publiques.