Écoles privées en Algérie : vers un nouveau cadre réglementaire

Le gouvernement algérien a examiné, mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Sifi Ghrieb, un projet de décret exécutif visant à définir les conditions et les procédures d’agrément, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de réforme destinée à corriger les insuffisances et dysfonctionnements constatés sur le terrain.

Selon le communiqué ayant sanctionné la réunion, ce projet intervient dans le cadre d’un effort de régulation du secteur de l’enseignement privé, en réponse aux préoccupations liées à la qualité de l’encadrement pédagogique, aux conditions matérielles et au respect des normes en vigueur.

Un nouveau cahier des charges plus strict

Le projet de décret exécutif prévoit l’introduction d’un nouveau cahier des charges définissant de manière précise les obligations administratives, techniques et pédagogiques imposées aux écoles privées. L’objectif est d’unifier les règles de fonctionnement et de garantir un niveau d’enseignement conforme aux exigences nationales.

Dans ce cadre, l’agrément des établissements privés sera désormais soumis aux impératifs de la carte scolaire, afin d’assurer une répartition équilibrée des écoles selon les besoins réels des différentes régions. Les établissements concernés seront également tenus de dispenser un enseignement conforme aux programmes et aux curricula nationaux, tout en respectant les constantes nationales.

Reprise de l’agrément après l’adoption du texte

Cette réforme intervient alors que la question de l’agrément des écoles privées demeure au centre des débats. Le 25 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale avait indiqué que son département reprendrait l’octroi des agréments dès la publication officielle du nouveau cahier des charges.

S’exprimant lors d’une séance de questions orales au Conseil de la nation, le ministre avait précisé que ce document, actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, vise également à encourager l’investissement dans les écoles privées spécialisées, tout en instaurant un cadre réglementaire plus clair et plus strict.

Entre régulation, coûts élevés et spécialisation

Le ministre a souligné que l’autorisation d’ouverture de nouveaux établissements restera conditionnée au respect strict des conditions requises, à la prise en compte des besoins locaux et à la complétude des dossiers soumis. Il a également rappelé que plusieurs projets de création d’écoles spécialisées sont encore à l’étude.

Dans ce contexte, il a évoqué les orientations des pouvoirs publics visant à orienter l’enseignement privé vers la spécialisation, en cohérence avec la stratégie nationale de développement des compétences. Parmi les domaines concernés figurent notamment la cybersécurité, les nanosciences et l’intelligence artificielle.

Alors que les écoles privées sont souvent critiquées pour les frais de scolarité élevés et l’encombrement des classes, ce nouveau décret exécutif ambitionne d’instaurer un meilleur équilibre entre encouragement de l’investissement privé et renforcement du contrôle de l’État, afin de garantir une offre éducative de qualité, complémentaire à l’enseignement public.