École des Cadets de la Nation (ANP) : Tout sur les conditions d’admission 2026-2027

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, ce mardi, l’organisation par les Écoles des Cadets de la Nation d’un concours de sélection pour le recrutement de jeunes filles et garçons, au titre de la rentrée scolaire 2026-2027.

Selon le communiqué du ministère, les préinscriptions pour participer à ce concours d’accès se feront exclusivement en ligne via le site officiel du MDN, à l’adresse suivante : https://preinscription.mdn.dz/cadets.

Le ministère précise que l’accès aux Écoles des Cadets de la Nation est ouvert à l’ensemble des élèves (filles et garçons) remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Être de nationalité algérienne.

Être né(e) en 2011 ou après.

ou après. Être titulaire du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session de mai 2026, avec une moyenne égale ou supérieure à 12/20.

Être orienté(e) vers la filière « Sciences et Technologies ».

Par ailleurs, l’admission définitive reste conditionnée par la réussite aux épreuves du concours d’entrée. Celui-ci comprend un examen médical approfondi, appuyé par un test psychotechnique, des épreuves d’éducation physique et sportive (EPS), ainsi que des examens écrits dans les matières suivantes : Mathématiques, Physique, Technologie et Langue arabe.

🟢 A LIRE AUSSI : Évaluation des acquis (5e année primaire) : Le ministère dévoile la date des résultats

Le MDN a réitéré que l’inscription pour l’accès aux Écoles des Cadets de la Nation se fait uniquement via la plateforme électronique dédiée : http://preinscription.mdn.dz/cadets.

Le déroulement des opérations : de la préinscription à l’admission finale

Le site du ministère a également apporté des précisions de taille concernant les grandes étapes de ce processus de recrutement, qui se déclinera en trois phases successives.

Dans un premier temps, la préinscription s’effectuera uniquement par voie électronique dès la proclamation des résultats du BEM, sans qu’aucun dossier physique ne soit requis.

🟢 A LIRE AUSSI : Notes du 3ᵉ trimestre 2026 : le ministère de l’Éducation nationale annonce la date

Viendra ensuite la phase de sélection, où les candidats retenus — classés par ordre de mérite selon les places pédagogiques disponibles — devront retirer leur convocation sur le site pour passer le concours d’accès en 1ère année secondaire (1°AS), comprenant une visite médicale, des tests d’aptitude physique et des épreuves écrites (Mathématiques, Physique-Technologie, Langue arabe).

Enfin, l’admission définitive sera prononcée pour les lauréats, qui seront invités à télécharger leurs convocations finales via la même plateforme pour rejoindre leurs écoles respectives.