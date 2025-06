École des Cadets de la Nation (ANP) : Tout sur les conditions d’admission 2025-2026

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) ouvre ses portes aux jeunes Algériens ambitieux, offrant une opportunité unique d’intégrer les prestigieuses Écoles Achbal El Oumma.

Ces établissements d’excellence visent à former la prochaine génération de leaders militaires, en inculquant des valeurs de patriotisme, de discipline et de civisme, tout en assurant une formation académique rigoureuse.

Les Écoles Achbal El Oumma sont bien plus que de simples lycées. Elles sont le creuset des futurs cadres de l’Armée Nationale Populaire, dont la mission est de développer chez les élèves non seulement des connaissances académiques solides, mais aussi des qualités morales et physiques indispensables à une carrière militaire réussie.

L’objectif est clair : préparer une élite capable de servir le pays avec honneur et dévouement.

École des Cadets de la Nation : Conditions d’admission

L’accès à ces écoles réputées est soumis à un concours d’entrée exigeant. Les candidats doivent impérativement être de nationalité algérienne et être nés en 2010 ou après.

Une condition primordiale est l’obtention du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) de l’année scolaire 2024-2025 avec une moyenne minimale de 12/20, et une orientation vers la filière « Sciences et Technologie ». Bien entendu, une excellente santé et une bonne constitution physique sont également des critères non négociables.

Calendrier des pré-inscriptions à l’école des Cadets

La phase de préinscription pour le concours se déroule exclusivement en ligne sur le site du MDN, sans nécessité de fournir un dossier physique. Cette période débute après la proclamation des résultats du BEM et se prolongera jusqu’au 7 juillet 2025.

La sélection des candidats se fera sur la base du mérite, en fonction du nombre de places pédagogiques disponibles. Les postulants retenus pourront ensuite télécharger leur convocation via le même site.

Le processus de sélection est rigoureux et comprend plusieurs épreuves clés :

Visite médicale et test d’aptitude physique : Une première étape cruciale pour s’assurer des capacités physiques des candidats à suivre un cursus exigeant.

Les candidats devront démontrer leurs connaissances en mathématiques, physique-technologie et langue arabe.

Ce n’est qu’après avoir brillamment réussi l’ensemble de ces épreuves que les candidats recevront leur convocation d’admission, également disponible sur le site web du Ministère de la Défense Nationale.

Les lycées des Écoles des Cadets de la Nation accueillent aussi bien les filles que les garçons. Elles sont stratégiquement implantées dans plusieurs wilayas à travers le pays, offrant ainsi une accessibilité à de nombreux jeunes Algériens :

ECN Blida

ECN M’sila

ECN Oran

ECN Tiaret

ECN Béchar

ECN Laghouat

ECN Sétif

ECN Batna

ECN Béjaia

ECN Tamanrasset

Pour les jeunes Algériens aspirant à une carrière d’excellence et désireux de servir leur patrie, les Écoles Achbal El Oumma représentent une voie royale vers un avenir prometteur au sein de l’Armée Nationale Populaire.

C’est une chance unique de bénéficier d’une formation de pointe et de s’épanouir dans un environnement propice au développement personnel et professionnel.