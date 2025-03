Eclipsée depuis quelques années, Nouria Benghabrit revient au devant de la scène

Disparue de la scène publique depuis la fin de l’ère de Bouteflika, l’ex-ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, fait son retour avec un nouvel ouvrage intitulé Devenir et être enseignant en Algérie. Ce livre a été présenté mercredi dernier lors d’un forum organisé au centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) à Oran. Accompagnée de sa co-autrice, Dr Zoubida Rabahi-Senouci, elle a présenté l’ouvrage avant de participer à une séance de vente-dédicace.

Une figure controversée de retour dans le débat public

Ministre de l’Éducation nationale entre 2014 et 2019, Nouria Benghabrit a été au cœur de nombreuses polémiques. Ses réformes, jugées audacieuses par certains et contestées par d’autres, ont marqué un tournant dans le système éducatif algérien. Accusée d’avoir provoqué des « dérives étranges » dans l’enseignement, elle a dû faire face à une forte opposition avant de quitter la scène politique avec la chute du régime de Bouteflika.

Aujourd’hui, son retour soulève une question essentielle : son ouvrage parviendra-t-il à séduire un public qui l’a largement critiquée dans le passé ? cette publication marque-t-elle une tentative de réhabilitation ou un simple apport académique visant à nourrir la réflexion sur l’avenir de l’éducation en Algérie ?

Un livre qui analyse la formation et l’insertion des enseignants

Devenir et être un enseignant en Algérie est une étude approfondie sur la formation et l’intégration professionnelle des enseignants. Publié par le CRASC, cet ouvrage s’appuie sur des projets de recherche réalisés entre 2011 et 2019. À travers une analyse méthodique, les auteurs examinent les atouts et les limites du système de formation des enseignants en Algérie.

L’ouvrage met en avant plusieurs aspects essentiels, dont :

la valorisation du métier d'enseignant, qui passe par un recrutement rigoureux et une formation adéquate.

Les défis de la qualité et la quantité, avec la nécessité de trouver un équilibre entre l'augmentation de l'accès à l'éducation et le maintien d'un niveau d'enseignement élevé.

L'impact des politiques éducatives successives, qui ont modifié les modalités de formation et d'insertion des enseignants.

L’étude se base sur des observations de terrain, des entretiens avec des enseignants et des responsables d’établissement, ainsi que des analyses comparatives avec d’autres systèmes éducatifs. Elle propose également des recommandations pour améliorer l’accompagnement des nouveaux enseignants et renforcer leur autonomie pédagogique.

Un ouvrage qui trouvera son public ?

Alors que le nom de Nouria Benghabrit reste étroitement lié aux controverses de son mandat, ce livre parviendra-t-il à dépasser les clivages et à être apprécié pour sa valeur académique ? Son retour suffira-t-il à relancer le débat sur les réformes éducatives en Algérie ?

Si l’ouvrage su veut principalement une réflexion scientifique, il ne manquera pas de raviver les discussions autour du système éducatif algérien et des politiques mises en place durant les dernières décennies. Reste à voir si les lecteurs accueilleront cette contribution avec ouverture ou s’ils la percevront comme une tentative de justifier les réformes passées.