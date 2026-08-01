Éclipse solaire du 12 août 2026 : un coucher de Soleil exceptionnel avec jusqu’à 98,6 % d’occultation

L’Algérie s’apprête à vivre un rendez-vous astronomique rare. Le mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire partielle exceptionnelle sera visible sur la quasi-totalité du territoire national. Selon un communiqué officiel du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le taux d’occultation du disque solaire dépassera 90 % dans la majorité des wilayas et grimpera jusqu’à 98,6 % dans certaines régions du pays.

Un phénomène rare au coucher du soleil

D’après le CRAAG, le 12 août marquera un événement astronomique peu commun : le pic de l’éclipse surviendra quelques minutes seulement avant le coucher du Soleil. Les Algériens pourront ainsi observer un coucher de soleil éclipsé, une combinaison de phénomènes célestes qui ne se produit que rarement.

À Alger, par exemple, l’éclipse débutera à 18 h 42 min 37 s (heure locale) et atteindra son maximum à 19 h 35 min 51 s, alors que le Soleil ne sera plus qu’à environ un degré au-dessus de l’horizon ouest. À cet instant précis, 98,6 % du disque solaire sera masqué par la Lune.

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La sécurité pendant l’éclipse solaire

Le CRAAG souligne toutefois que les horaires de début, du pic et de la fin de l’éclipse différeront selon les régions du pays, précisant que seules les villes de Djanet et d’In Guezzam seront exemptées de ce phénomène, puisqu’il n’y sera pas visible.

Si l’Algérie assiste à une éclipse solaire partielle de très forte magnitude, l’éclipse totale ne sera visible que dans une étroite bande du globe traversant le Groenland, l’Islande, le nord de l’Espagne et les îles Baléares.

Le CRAAG insiste sur un point essentiel : l’observation directe du Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles. L’institution recommande donc de suivre plusieurs consignes impératives, telles que le port de lunettes spéciales d’observation, conformes à la norme internationale ISO 12312-2.

En outre, le CRAAG interdit l’observation du Soleil à l’aide de jumelles, d’un télescope, d’une longue-vue ou d’un appareil photographique sans filtre solaire spécifiquement conçu à cet effet.

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Le CRAAG considère cette éclipse comme une occasion privilégiée de sensibiliser le grand public, notamment les jeunes, à l’astronomie et aux sciences de l’espace. L’institution invite ainsi les curieux à choisir des sites avec un horizon ouest parfaitement dégagé, afin de profiter pleinement du spectacle.

Enfin, la CRAAG va organiser des activités d’observation à cette occasion. Pour connaître les horaires précis de l’éclipse selon chaque wilaya, ainsi que le pourcentage d’occultation correspondant, le CRAAG invite le public à consulter le site dédié à l’événement : www.craag.dz/eclipse2026.

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