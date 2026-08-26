Éclipse lunaire : un nouveau spectacle céleste à observer en Algérie ce vendredi 28 août

Ce vendredi 28 août 2026, avant le lever du jour, les Algériens pourront observer une éclipse lunaire partielle exceptionnelle. La Lune traversera l’ombre de la Terre et prendra une teinte cuivrée, avec plus de 93 % de son disque recouvert. Le phénomène sera visible depuis toutes les wilayas du pays.

Un alignement céleste visible sur tout le territoire

La Terre va s’interposer entre le Soleil et la Lune ce vendredi matin. Cette position provoquera une éclipse lunaire partielle de grande ampleur : l’ombre terrestre couvrira plus de 93 % du disque lunaire. L’événement sera visible sur l’ensemble du territoire national.

La Lune affichera une teinte cuivrée caractéristique. Elle apparaîtra en parfait alignement avec la planète Saturne, ce qui rendra le spectacle encore plus remarquable pour les amateurs d’astronomie en Algérie.

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Le déroulement précis du phénomène

Le phénomène suivra un calendrier précis, observable depuis toutes les wilayas. La Lune touchera d’abord le cône de pénombre terrestre à 2h23 du matin (heure locale). Cette première phase entraînera une baisse de luminosité discrète.

La phase partielle débutera ensuite à 3h33. L’ombre de la Terre commencera alors à recouvrir le bord du disque lunaire.

Le maximum de l’éclipse surviendra à 5h12. À ce moment précis, la partie de la Lune plongée dans l’ombre prendra sa coloration rougeâtre, causée par la réfraction atmosphérique des rayons solaires.

La phase d’observation directe se terminera vers 6h22. La Lune se couchera progressivement à l’horizon ouest, au moment même où le Soleil se lèvera à l’opposé.

Les meilleurs sites d’observation en Algérie

La phase maximale se produira à faible altitude, au-dessus de l’horizon ouest et sud-ouest. Le choix du lieu d’observation devient donc déterminant pour profiter pleinement de cette éclipse lunaire.

A Alger et sur la bande côtière, les reliefs dégagés vers le large sont recommandés : les hauteurs de Bouzaréah, à proximité des installations historiques d’astrophysique, Notre-Dame d’Afrique, ou encore les corniches littorales.

Dans les régions de l’Est et de l’Ouest, plusieurs promontoires naturels offrent un champ de vision dégagé : le plateau de Lalla Setti à Tlemcen, le mont Murdjadjo qui domine Oran, ou encore le mont Chélia dans les Aurès.

Le Sud algérien, terrain idéal pour les astronomes

Les conditions les plus favorables se trouveront cependant sur les Hauts-Plateaux et dans le Sud saharien : Ghardaïa, Timimoun, Tamanrasset et Béchar. L’absence de pollution lumineuse urbaine et une hygrométrie très faible y garantiront une transparence atmosphérique optimale.

Ces régions désertiques, réputées pour la pureté de leur ciel nocturne, attirent d’ailleurs régulièrement passionnés d’astronomie et amateurs de photographie céleste, notamment autour du Tassili N’Ajjer.

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Comment observer l’éclipse en toute sécurité

Contrairement à une éclipse solaire, qui nécessite des filtres spécifiques sous peine de lésions oculaires, l’observation d’une éclipse lunaire ne présente aucun danger pour les yeux. Elle peut se faire directement, sans aucune protection.

Le spectacle reste visible à l’œil nu. L’utilisation de jumelles de vision diurne ou d’une lunette astronomique permet toutefois de distinguer les mers lunaires assombries et le relief des cratères avec un contraste plus net.

À proximité immédiate de la Lune, la planète Saturne sera facilement identifiable sous la forme d’un point doré particulièrement brillant, offrant aux curieux un moment d’observation céleste rare en Algérie.

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