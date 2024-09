Éclipse lunaire partielle, conjonction entre la Lune et Vénus : que voir dans le ciel en septembre?

Après un mois d’août rythmé par les Perséides et l’Occultation de Saturne, le mois de septembre est aussi propice aux observations astronomiques. Lunes dans toutes ses phases, conjonction entre la Lune et la magnifique planète Vénus, éclipse lunaire partielle… voici les spectacles astronomiques à ne pas manquer en ce mois de septembre 2024.

Afin de permettre aux amateurs du ciel de mieux préparer leurs observations astronomiques, nous vous dévoilons, en ce début du mois de septembre 2024, une sélection des événements astronomiques à ne pas manquer.

Conjonction de la Lune avec Vénus

Comme chaque début du mois, le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAAG, dévoile la liste des évènements astronomiques, visible à l’œil nu, à ne pas manquer durant ce mois de septembre 2024.

Pour commencer, les passionnés du ciel, pourront observer, en date du jeudi 5 septembre 2024, la plus grande élongation de Mercure. En effet, la planète apparaîtra à sa distance apparente la plus éloignée de l’ouest du Soleil. Les deux corps célestes seront séparés de 18°6′.

Le 5 septembre 2024, le ciel algérien sera, aussi, le théâtre d’un rapprochement de la Lune avec la magnifique planète Vénus.

18 septembre 2024 : la Lune dans toutes ses phases

Le lundi 9 septembre 2024, les citoyens algériens pourront observer le rapprochement de Mercure de Régulus, l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, facilement identifiable dans le ciel nocturne. Souvent difficile à observer à cause de sa proximité avec le Soleil, Mercure devient facile à repérer lors de rapprochements avec brillantes, le cas de Régulus.

En date du mercredi 18 septembre 2024, la Lune apparaîtra dans toutes ses phases. La Pleine Lune des Moissons aura lieu vers 02:34 GMT. Le satellite naturel sera du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Ce phénomène ne dure qu’un instant, mais le disque lunaire paraîtra plein un jour avant et après cela.

Par ailleurs, cette Pleine Lune sera une superlune. Elle sera à 7.8 % plus grande et à 15.6% plus brillante que la Pleine Lune moyenne. De plus, le même jour entre 02:12 GMT et 03:15 GMT, l’astre passera par l’ombre umbral de la Terre pour créer une éclipse lunaire partielle. Ce phénomène sera visible depuis l’Afrique, l’Europe, une grande partie de l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Arctique et l’Antarctique.

