Echourouk TV sanctionnée par l’ANIRA pour cette raison

La chaine algérienne de télévision privée « Echourouk TV » a écopé d’une sanction pécuniaire de la part de l’Autorité nationale indépendante de la régulation de l’audiovisuel (ANIRA). La raison ? C’est tout simplement pour infraction persistante des dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité audiovisuelle, et ce, après avoir reçu une mise en demeure de 72h.

C’est ANIRA qui a annoncé la sanction infligée sur « Echourouk TV ». « Après avoir mis en demeure les chaînes de télévision contrevenantes, leur enjoignant de se conformer dans un délai de 72h à compter de la date de la décision de l’Autorité, aux dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité audiovisuelle, conformément à l’article 74 de la loi 23-20 relative à l’activité audiovisuelle, et après examen des contenus diffusés sur les grilles des programmes des chaînes de télévision pendant le délai fixé, l’ANIRA a constaté que la majorité des chaînes mises en demeure, ont réduit le temps consacré à la diffusion des spots publicitaires, conformément aux dispositions légales et aux décisions de l’Autorité », lit-on dans le communiqué.

Malgré une mise en demeure préalable, la chaîne a continué à diffuser un volume de publicités dépassant les limites légales fixées par les articles 58 à 62 du décret exécutif 24-250. Face à cette infraction, l’ANIRA a décidé d’imposer une sanction financière en vertu de l’article 76 de la loi 23-20.

L’Autorité ne s’arrête pas là : elle a également émis un avertissement clair à l’encontre d’Echourouk TV. Si la chaîne persiste à ignorer ces règles, elle s’expose à des sanctions plus sévères, pouvant aller jusqu’à une suspension partielle ou totale des programmes concernés par l’infraction, conformément à l’article 77 de la loi sur l’activité audiovisuelle.

L’ANIRA a déjà sanctionné Echourouk TV le mois de février dernier

L’Autorité nationale indépendante de la régulation de l’audiovisuel a déjà sanctionné Echourouk TV le mois de février dernier, en compagnie d’El-Hayat TV.

Les deux chaînes ont été accusées d’avoir relayé des contenus trompeurs dans leurs émissions et leurs reportages, particulièrement sur des sujets économiques, politiques et internationaux. L’ANIRA souligne un manque de rigueur dans la vérification des sources et des faits, contrevenant ainsi aux obligations d’objectivité imposées par la législation audiovisuelle algérienne.

Bien que les détails précis des infractions n’aient pas été révélés par l’Autorité de régulation, cette mise en garde s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des médias privés en Algérie. Ce n’est pas la première fois que des chaînes privées font l’objet de tels avertissements, l’ANIRA insistant régulièrement sur le respect des normes éthiques et légales pour garantir une information fiable au public.

Cette intervention du régulateur souligne la volonté des autorités algériennes de maintenir un contrôle strict sur la qualité et la véracité des informations diffusées dans le paysage audiovisuel national.