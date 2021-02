Echecs et Maths, le livre original d’une Algérienne au Canada

Fatiha Temzi est arrivée au Canada en 2002. Elle exerce son métier d’enseignante de mathématiques au secondaire. Cette enseignante Algérienne est également l’auteur d’un livre pour le moins original, qui casse la barrière entre le monde des lettres et celui des mathématiques.

Échecs et Math est un livre innovant. Il a pour but de révolutionner l’apprentissage des maths au Canada. L’auteur de ce livre, Fatiha Temzi, soutient que l’apprentissage d’une matière comme les mathématiques, passe mieux à travers un récit, que via un manuel pédagogique froid.

Pour Fatiha Temzi donc, le rôle d’un enseignant ne s’arrête pas à feuilleter et à copier ce que dit un manuel scolaire « plat ». L’enseignante affirme, comme cela est rapporté par nos confrères du quotidien Liberté, que pour elle, « l’apprentissage va mieux se faire à travers un récit, une histoire, des jeux, des enseignements et des expériences ».

Échecs et maths, ou l’art de faire aimer les mathématiques

Le livre de l’enseignante algérienne établie au Canada, est un roman. Ce livre original aide grandement les élèves qui se retrouvent face à des difficultés scolaires dans la matière des mathématiques. Ce livre passe outre les barrières qui séparent le romanesque du logique, il fait aimer une matière réputée pour sa froideur, et largement appréhendée par les élèves, d’une manière douce, inventive et ingénieuse.

Échecs et Maths est un livre qui raconte l’histoire de Sophia, une petite fille âgée de 15 ans. L’adolescente est confrontée à des problèmes d’ordre scolaire, qui vont la pousser à songer à arrêter ses études. La maman de la fillette va alors intervenir, et elle va tenter de raisonner sa fille, et de la faire revenir sur sa décision.

Fatiha Temzi, l’auteur de ce roman qui est destiné à faire aimer les maths aux élèves en difficultés scolaires, affirme que le cerveau humain est caractérisée par une grande plasticité, ce qui veut dire qu’on peut apprendre peu importe notre âge, et que c’est pour cette raison qu’elle propose son livre à un public âgé de 11 jusqu’à 111 ans.