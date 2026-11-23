Les échanges entre l’Algérie et le Royaume-Uni atteignent 2,9 milliards de livres sur un an. Ils progressent de 12,8 %. L’Algérie vend surtout du pétrole et du gaz, et achète des véhicules et des générateurs. Chiffres, produits, projets et règles douanières : ce qu’il faut savoir.

Algérie-Royaume-Uni : combien pèsent les échanges commerciaux ?

Les échanges entre les deux pays ont atteint 2,9 milliards de livres sterling sur douze mois, jusqu’à fin juin 2026. Ils progressent de 12,8 % sur un an, soit 334 millions de livres de plus. Le ministère britannique du Commerce a publié ces chiffres le 6 novembre.

Les marchandises représentent l’essentiel de ce montant, avec 2,5 milliards de livres. Les services pèsent 469 millions de livres, soit 16 % du total. L’Algérie se classe au 62e rang des partenaires commerciaux du Royaume-Uni.

Les chiffres algériens donnent un ordre de grandeur différent. Le ministre du Commerce extérieur, Mohamed Boukhari, chiffrait les échanges de 2024 à 1,7 milliard de dollars. L’écart tient à la période, à la devise et à la méthode. Londres compte aussi les services et mesure les flux à l’arrivée.

Que vend l’Algérie au Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni a importé pour 2,1 milliards de livres de biens et services algériens, en hausse de 12 %. Le pétrole brut arrive en tête avec 861 millions de livres, malgré une baisse de 17 %. Les produits pétroliers raffinés suivent avec 559 millions, un montant plus que doublé.

Le gaz complète le trio, avec 302 millions de livres et une hausse de 33 %. Ces trois produits représentent 91 % des achats de marchandises britanniques en Algérie. La baisse de la production en mer du Nord pousse Londres à diversifier ses fournisseurs d’énergie.

Les exportations hors hydrocarbures progressent aussi, mais restent modestes. Les engrais transformés atteignent 82 millions de livres, en hausse de 77 %. Selon les calculs de la rédaction, le hors hydrocarbures pèse environ 170 millions de livres. Il représente 9 % des ventes de biens.

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Qu’achète l’Algérie au Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni a vendu à l’Algérie pour 836 millions de livres, en hausse de 14,7 %. Les marchandises représentent 587 millions de livres, un chiffre en hausse de près de 30 %. Les services reculent en revanche de près de 10 %, à 249 millions.

Les équipements tirent cette progression. Les véhicules routiers hors voitures atteignent 137 millions de livres, et les générateurs de puissance mécanique 110 millions. Ces deux postes ont plus que doublé en un an.

D’autres produits reculent. Les boissons et le tabac, troisième poste, baissent de 30 % à 105 millions de livres. Les médicaments et produits pharmaceutiques perdent 26 %, à 34 millions de livres.

Balance commerciale et investissements : qui gagne dans ces échanges ?

L’Algérie dégage un net excédent dans ses échanges avec le Royaume-Uni. Elle vend au pays 1,3 milliard de livres de plus qu’elle ne lui achète. Cet excédent progresse légèrement, de 1,2 à 1,3 milliard de livres en un an.

Les investissements restent en revanche très faibles. Fin 2024, les entreprises britanniques détenaient 77 millions de livres d’investissements directs en Algérie. Ce stock a reculé de 47 % en un an.

Les investissements algériens au Royaume-Uni se limitent à 3 millions de livres. Dans les deux sens, ils représentent moins de 0,1 % des stocks britanniques. Ce niveau reste très loin du volume des échanges commerciaux.

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Quels projets de partenariat entre l’Algérie et le Royaume-Uni ?

L’agroalimentaire sert de vitrine aux exportateurs algériens. Fin mars 2026, une vingtaine d’entreprises algériennes ont exposé au salon IFE de Londres. Dattes, huile d’olive et produits frais figuraient parmi les produits présentés.

Lors de ce salon, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie a signé un protocole d’accord avec son homologue londonienne. Yasmin Qureshi, envoyée commerciale britannique pour l’Algérie, a cité l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les mines comme secteurs d’intérêt. Les deux pays ont aussi réuni leur groupe de travail économique à Londres en avril.

Les mines s’imposent comme un nouveau chantier. Le 13 octobre, une rencontre algéro-britannique à Alger a porté sur la recherche minière, les équipements et les technologies. Le 27 octobre, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement a reçu une responsable britannique. Les échanges ont porté sur les mines, l’énergie et le numérique.

Existe-t-il un accord commercial entre l’Algérie et le Royaume-Uni ?

Non, les deux pays n’ont signé aucun accord commercial depuis le Brexit. L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne ne s’applique plus au Royaume-Uni. En 2019, Londres avait reconnu ne pas pouvoir le reproduire à temps avec Alger.

Le gouvernement britannique s’est depuis dit ouvert à de nouveaux arrangements commerciaux. Son ambassade à Alger traite les obstacles au commerce au cas par cas. Aucune négociation formelle n’a été annoncée à ce jour.

Les exportateurs algériens disposent toutefois d’un avantage unilatéral. Le régime britannique de préférences pour les pays en développement classe l’Algérie parmi ses bénéficiaires. Il supprime les droits de douane sur 92 % des produits algériens importés au Royaume-Uni.

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