Échanges commerciaux Algérie – Qatar : une nouvelle ligne maritime inaugurée

L’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur, connue sous le nom d’ALGEX, a récemment annoncé le lancement d’une ligne maritime directe pour le transport de marchandises entre l’Algérie et Doha, au Qatar. La Compagnie nationale de transport maritime (CNAN) Algérie met en place cette initiative pour faciliter et dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays.

L’Algérie renforce ses échanges commerciaux avec le Qatar grâce à une nouvelle ligne maritime

Dans son communiqué, ALGEX a souligné que cette nouvelle ligne commerciale est spécifiquement dédiée aux opérateurs économiques algériens souhaitant développer leurs exportations vers le Qatar. Grâce à ce service, ces entreprises disposeront désormais d’un moyen de transport régulier et direct pour acheminer leurs produits vers le marché qatarien, offrant ainsi une alternative plus rapide et efficace aux circuits logistiques existants.

À LIRE AUSSI : Hydrocarbures : le Qatar renforce sa présence en Algérie avec un nouvel accord stratégique

L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Algérie visant à renforcer sa présence sur les marchés étrangers et à diversifier ses partenaires commerciaux, notamment dans la région du Golfe. Le Qatar, avec une économie en pleine expansion et une demande croissante de produits diversifiés, représente une opportunité intéressante pour les exportateurs algériens.

Les entreprises algériennes présentes en force à Doha

Cette annonce coïncide avec la participation de 150 entreprises algériennes au salon de Doha, une foire commerciale d’envergure internationale où les entreprises algériennes exposent une gamme variée de produits, allant de l’agroalimentaire aux matériaux de construction. Ce salon représente une vitrine pour promouvoir le savoir-faire algérien et explorer de nouvelles opportunités d’affaires dans le Golfe.

À LIRE AUSSI : Algérie – Qatar : signature de 3 accords d’entente dans des secteurs stratégiques

ALGEX invite les opérateurs économiques intéressés à se rapprocher de la CNAN Algérie pour obtenir plus d’informations sur les modalités d’utilisation de cette nouvelle ligne maritime. L’agence met en avant l’importance de cette démarche pour stimuler les exportations algériennes, en offrant aux entreprises locales un accès facilité à de nouveaux marchés, ce qui pourrait contribuer à dynamiser l’économie nationale et à diversifier ses sources de revenus.

Cette ligne maritime entre l’Algérie et Doha marque une nouvelle étape dans la coopération économique entre les deux pays, avec des perspectives prometteuses pour les échanges commerciaux à venir.