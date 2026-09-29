2,3 milliards $ d’échanges en 2026 : Qu’exporte réellement l’Algérie au Brésil ?

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Brésil ont atteint près de 2,3 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de l’année 2026, marquant un léger repli de 4,6 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données publiées par le ministère brésilien du Développement, de l’Industrie et du Commerce.

Malgré ce tassement modéré du volume global des échanges binationaux, les exportations brésiliennes vers l’Algérie poursuivent leur dynamique haussière, contrastant avec le recul des importations brésiliennes en provenance du marché algérien.

Progression des exportations brésiliennes et repli des ventes algériennes

La structure des échanges entre les deux nations entre janvier et août révèle une évolution particulièrement contrastée. D’un côté, les exportations brésiliennes vers l’Algérie ont progressé de 6,6 % pour s’établir à 1,6 milliard de dollars.

De l’autre, les expéditions algériennes à destination du Brésil se sont effondrées de 22,7 %, se fixant à 728,8 millions de dollars.

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Ce déséquilibre a mécaniquement fait bondir l’excédent commercial en faveur du Brésil de 53,3 %, atteignant désormais 905,6 millions de dollars.

Le sucre et le minerai de fer en tête des importations algériennes

Le sucre et le minerai de fer demeurent les incontournables piliers des expéditions brésiliennes vers le marché algérien. Les ventes de sucre ont ainsi atteint 445,6 millions de dollars, malgré une baisse de 23,6 % en rythme annuel.

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Dans le même temps, le minerai de fer a réalisé un bond spectaculaire de 72,5 %, totalisant 442,9 millions de dollars. L’offre agroalimentaire et minière brésilienne a été complétée par des livraisons significatives de soja, de maïs et de viande bovine.

Le pétrole brut et les engrais moteurs des exportations algériennes

En sens inverse, le secteur des hydrocarbures et de ses dérivés continue de régner en maître sur les exportations algériennes vers le géant sud-américain.

Le pétrole brut conserve la première place avec 532,6 millions de dollars enregistrés à la fin août, affichant une stabilité remarquable par rapport à la même période de 2025, avec une variation négative marginale de 0,09 %.

En revanche, les autres postes accusent un net retard : les engrais azotés subissent un fléchissement de 35,6 % pour atteindre 119,7 millions de dollars, tandis que les produits pétroliers raffinés connaissent une chute sévère de 66,1 %, se stabilisant à 66,2 millions de dollars.

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