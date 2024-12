Échanges académiques USA-Algérie : Le programme SUSI 2025 ouvre ses candidatures

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment reçu une invitation officielle de l’Ambassade des États-Unis en Algérie concernant le programme « Study of the U.S. Institutes » (SUSI) 2025.

Ce programme prestigieux, destiné aux enseignants-chercheurs algériens, vise ainsi à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples en approfondissant les connaissances sur la société, la culture, les institutions et les valeurs américaines.

Le programme SUSI s’inscrit alors, dans une démarche de diplomatie culturelle et éducative menée par le Bureau des Affaires Éducatives et Culturelles (ECA) du Département d’État américain. Il offre aux participants une occasion unique d’échanger directement avec leurs homologues américains et de découvrir les réalités socioculturelles des États-Unis.

Ce programme s’adresse donc particulièrement aux enseignants-chercheurs intéressés par les études interculturelles souhaitant explorer de nouvelles approches pédagogiques liées à la culture et aux institutions américaines.

De ce fait, en participant, les chercheurs algériens pourront non seulement élargir leurs horizons académiques, mais aussi développer des partenariats internationaux durables.

Quelles sont les modalités de participation ?

Les enseignants-chercheurs ont jusqu’au 24 décembre 2024 pour soumettre leur dossier en ligne via le site de l’Ambassade des États-Unis, accessible à l’adresse suivante :http://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/.

Le processus de candidature inclut :

La soumission d’un dossier en ligne contenant les informations personnelles, les qualifications académiques et les motivations du candidat. Une sélection rigoureuse menée par l’Ambassade des États-Unis en collaboration avec les institutions partenaires.

L’appel à participation dans les universités algériennes

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur a alors exhorté toutes les universités et établissements académiques à diffuser largement cette opportunité auprès des enseignants-chercheurs. Il leur est donc également demandé de soumettre une liste des candidats ayant postulé à ce programme.

Ainsi, cette initiative reflète la volonté du Ministère de promouvoir les échanges internationaux dans le domaine académique et de renforcer les compétences des chercheurs algériens sur le plan global.

Ambassade des États-Unis à Alger : des programmes d’échange éducatif américain divers

Chaque année, l’Ambassade des États-Unis à Alger propose diverses opportunités d’échange éducatif et culturel pour les Algériens. Ces programmes, allant de séjours d’une semaine à des études postdoctorales de longue durée, sont conçus pour :

Renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples.

Offrir un accès direct à la culture et aux institutions américaines.

Stimuler la collaboration entre les chercheurs et étudiants des deux pays.

Ces échanges sont souvent administrés soit directement par l’Ambassade, soit par des organisations culturelles américaines.

Pour les chercheurs algériens, le programme SUSI 2025 représente une opportunité précieuse de :

Développer une perspective interculturelle enrichissante.

Améliorer leurs approches pédagogiques et académiques.

Créer un réseau international avec des collègues et des institutions américaines.

Ainsi, ce type d’échange contribue également à renforcer la position de l’Algérie dans la communauté académique internationale en favorisant la circulation des savoirs et des idées.