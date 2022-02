Echange tendu entre Benrahma et son entraîneur, que s’est-il passé ?

Sur la pelouse, on ne voit pas que des buts incroyables et des talents exceptionnels, on a aussi droit à des scènes de conflit ou de colère, tout à fait compatibles avec la passion et l’ardeur des joueurs sur le terrain. Ces scènes, contre toute attente, n’arrivent pas qu’entre les adversaires, mais aussi entre les joueurs et leur entraîneur.

Ce sont des altercations assez fréquentes, notamment lors des rencontres importantes. Une des plus récentes est l’altercation de l’international algérien Riyad Mahrez et son entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, connu pour ces vives échanges et sa gestuelle avec les joueurs. Ces altercations engendrent toujours les polémiques surtout quand les dires ne sont pas rendus publics. Les supporters et les fans interprètent les cris et les gestes à leur guise, c’est ce qui est arrivé hier après le match entre West Ham et Newcastle.

En effet, dans le cadre de la 26e journée de la Premier League, West Ham a joué contre Newcastle au stade olympique de Londres, la rencontre s’est terminée avec un but dans les filets des deux équipes (1-1).

Un échange qui ne pouvait pas passer inaperçu

A la 71e minute, David Moyes l’entraîneur de Said Benrahma et ses coéquipiers de West Ham a décidé de le remplacer. Suite à quoi, l’international algérien s’est clairement montré mécontent de la décision de son coach. »Everytime » a-t-il répété à son entraîneur faisant allusion au nombre de fois où il a été remplacé, qui est de 18 pour la même saison.

Son coach, à son tour n’a pas apprécié la vitesse à laquelle Benrahma marchait pour regagner le banc, il lui a donc lancé quelques mots en plus d’avoir agité son doigt.

Que se sont-ils dit ?

Le journal britannique The Sun a rapporté ce qui a été dit durant cet échange. L’entraîneur des Hammers a demandé à Benrahma de se presser pour laisser son coéquipier rentrer et profiter du temps qui reste « je lui ai juste demandé de courir plus vite et de sortir du terrain afin de profiter du temps sur notre pelouse à notre avantage » a déclaré David Moyes.

Il a également ajouté « je veux que Said soit un un joueur d’équipe, il l’est, je veux qu’il marque des buts, qu’il crée des opportunités pour marquer et qu’il comprenne quand il faut passer, dribbler et quand il faut garder le ballon », Moyes a tout de même tenu à clarifier qu’il n’a aucun problème avec Benrahma.