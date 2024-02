Échange de vêtements entre étudiants : le projet innovant de 2 algériennes

Sabrina et Marwa, deux étudiantes en marketing à Alger, ont eu l’idée de créer le “une banque de vêtements”, un nouveau concept qui permet aux étudiants de donner et de recevoir des vêtements gratuitement. Leur objectif : aider les étudiants à faire face aux dépenses vestimentaires, tout en favorisant le recyclage et la solidarité.

Le concept est simple : les étudiants qui ont des vêtements dont ils n’ont plus besoin peuvent les déposer à la banque, qui se charge de les trier, de les nettoyer et de les ranger. Les étudiants qui ont besoin de vêtements peuvent ensuite venir les choisir, sans rien payer. La Banque dispose d’un local mis à disposition par l’université, où les vêtements sont exposés comme dans une boutique. Les étudiants peuvent essayer les vêtements et les emporter s’ils leur plaisent.

La banque de Vêtements, le concept solidaire et écologique pour habiller les étudiants

Sabrina et Marwa ont lancé leur initiative en octobre 2023, après avoir constaté que de nombreux étudiants avaient du mal à s’habiller convenablement, faute de moyens financiers. Elles ont alors fait appel aux réseaux sociaux pour diffuser leur idée et collecter des dons de vêtements. Elles ont également bénéficié du soutien de l’université, qui leur a fourni un espace et du matériel. Depuis, le BnK de Vêtements a rencontré un franc succès, et a permis à des centaines d’étudiants de renouveler leur garde-robe sans dépenser un dinar.

“La banque de Vêtements, c’est plus qu’un concept, c’est une communauté, un lieu d’échange, de partage, de convivialité”, explique Sabrina, qui gère le projet avec Marwa. “On veut montrer qu’on peut s’entraider entre étudiants, qu’on peut consommer autrement, qu’on peut donner une seconde vie aux vêtements”, ajoute Marwa, qui s’occupe de la communication. Les deux jeunes femmes espèrent que leur initiative inspirera d’autres étudiants, et qu’elle se répandra dans d’autres universités.