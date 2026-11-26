Les détenteurs d’un compte chèque postal qui viennent de récupérer leur code d’accès au guichet disposent de deux jours, pas un de plus. Algérie Poste vient de clarifier les conditions d’activation du premier code permettant d’entrer dans son application ECCP, un rappel destiné à éviter les blocages et à renforcer la protection des comptes.

Le message de l’opérateur public est limpide : ce sésame temporaire a une durée de vie très courte et doit impérativement être remplacé par l’usager lui-même.

Le code d’accès ECCP n’est valable que 48 heures après sa remise

Délivré uniquement dans un bureau de poste, ce premier identifiant se compose de quatre chiffres. Sa validité court à partir du moment où l’agent le remet au titulaire du compte et s’achève exactement deux jours plus tard. Au-delà, il devient inutilisable.

L’établissement insiste sur ce point car beaucoup d’usagers repartent du guichet sans finaliser l’opération. Or la remise du code ne constitue qu’une première étape : tant que l’inscription n’est pas bouclée depuis le téléphone, le compte reste inaccessible à distance.

Un nouveau mot de passe de huit caractères pour finaliser l’inscription

Pour terminer l’enregistrement, le client doit ouvrir l’application et définir lui-même un code personnel de huit caractères, mêlant lettres et chiffres. Cette combinaison remplace définitivement les quatre chiffres provisoires et devient la clé d’entrée du compte.

Le choix d’un format alphanumérique n’a rien d’anodin. Un identifiant plus long et plus varié complique considérablement la tâche de quiconque tenterait de deviner ou de forcer l’accès. Une fois cette étape franchie, l’accès aux services numériques devient effectif. Ce mot de passe ne doit jamais être transmis à un tiers, quel que soit le prétexte invoqué.

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Que se passe-t-il quand les 48 heures s’écoulent sans que rien ne soit fait ? La réponse d’Algérie Poste est sans ambiguïté : le code temporaire s’annule automatiquement. Aucune réactivation n’est possible à distance.

Le client doit alors reprendre le chemin de son bureau de poste pour demander un nouvel identifiant, puis recommencer l’intégralité de la procédure d’enregistrement. Une contrainte qui peut paraître rigide, mais qui limite la durée pendant laquelle un code non modifié circule dans la nature.

Cette rigueur s’explique aussi par le contexte. L’opérateur fait face à une vague continue de tentatives d’escroquerie, au point d’avoir dû alerter sur la prolifération de fausses pages et de liens piégés usurpant son identité visuelle sur les réseaux sociaux.

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Algérie Poste renforce la protection des données face aux cyberarnaques

Derrière ces règles techniques se joue une bataille plus large contre la fraude numérique. Les escrocs ciblent en priorité les codes confidentiels et les mots de passe à usage unique, deux éléments qu’aucun agent de l’entreprise ne réclame jamais par téléphone ou par message.

Fidèle à sa signature « Proche, numérique et innovant », l’entreprise publique tente de concilier l’accélération de ses services à distance avec un niveau d’exigence élevé en matière de protection des données personnelles. Le délai de 48 heures imposé sur l’application ECCP participe pleinement de cette orientation.

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