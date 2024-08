Écarté de RMC, le journaliste algérien Mehdi Ghezzar s’excuse auprès du peuple marocain

Au cœur d’une polémique intense suite à ses déclarations sur André Azoulay et le Maroc, Mehdi Ghezzar, entrepreneur et chroniqueur algérien vivant en France, a pris la parole pour clarifier ses propos et présenter ses excuses au peuple marocain. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Ghezzar a tenu à remettre les choses en perspective et à exprimer ses regrets.

Mehdi Ghezzar s’excuse après des propos controversés sur le Maroc

Invité le 25 août sur la chaîne de télévision publique algérienne Al24 News, Mehdi Ghezzar avait formulé des commentaires qui ont rapidement déclenché une vague de critiques, tant au Maroc qu’en France. Ses propos ont été perçus comme offensants par de nombreux spectateurs, suscitant une forte réaction sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Face à cette situation, la chaîne de radio RMC et les animateurs de l’émission « Les Grandes Gueules », où Ghezzar intervenait régulièrement comme chroniqueur, ont décidé le 28 août de mettre fin à sa collaboration. Une décision qui a été annoncée publiquement et qui a marqué un tournant dans cette affaire.

Je vous partage la vidéo que Mehdi Ghezzar m’a envoyé pour clarifier la situation, comme je vous l’ai expliqué, la vidéo qui tourne était rempli de coupure, ce qui peut profondément déformer le message original et je comprends parfaitement que certains propos aient pu heurter la… pic.twitter.com/yjacrr9pWc — Marcus Dia TV (@MarcusDiaTv2) August 28, 2024

Réagissant rapidement, Mehdi Ghezzar a publié une vidéo d’environ trois minutes et demie sur les réseaux sociaux. Dans ce message, il a expliqué que ses propos avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte. « Mon rôle est de commenter l’actualité politique, et je n’ai en aucun cas voulu attaquer le peuple marocain », a-t-il affirmé, insistant sur le fait qu’il ne ressent aucune animosité envers les citoyens marocains.

Mehdi Ghezzar évoque un malentendu

Ce dernier a réitéré à plusieurs reprises ses excuses, soulignant qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit. « Si mes propos ont pu vous heurter, vous chagriner ou vous blesser, j’en suis profondément désolé, car ce n’était absolument pas mon but », a-t-il ajouté, en s’adressant directement au peuple marocain.

Mehdi Ghezzar a également évoqué son rôle de chroniqueur, qui l’amène à donner son opinion sur divers sujets, y compris la politique française, internationale, et même le gouvernement algérien de l’ère Bouteflika, la « Issaba » jusqu’en 2019. Il a souligné qu’il considère le peuple marocain comme un « peuple frère » et a affirmé : « Je serai toujours à leurs côtés, car ce sont des hommes et des femmes comme nous, de même confession, de mêmes traditions et de mêmes coutumes. »

Enfin, Ghezzar a dénoncé ce qu’il perçoit comme une manipulation de ses propos pour créer une polémique. « Nous savons d’où cela provient, pourquoi, et dans quel but », a-t-il déclaré, expliquant qu’il a choisi de réaliser cette vidéo pour éviter toute manipulation ou montage qui déformerait ses intentions.

Il a conclu en remerciant toutes les personnes qui l’ont soutenu et qui, selon lui, « connaissent le vrai Mehdi », tout en reconnaissant l’ampleur que cette affaire a prise.