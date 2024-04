Eaux souterraines : vers une gestion conjointe entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye

L’Algérie, la Tunisie et la Libye ont commencé à mettre en œuvre les résultats de la réunion qui a réuni les dirigeants des trois pays à Tunis en établissant un mécanisme conjoint pour gérer les eaux souterraines situées dans le triangle frontalier commun du Sahara.

La réunion interministérielle qui s’est tenue ce dimanche 28 avril à Alger s’est conclue par un accord pour la mise en place d’un organisme de concertation sur les eaux souterraines partagées entre les trois pays au niveau du Sahara septentrional, dont le siège se trouvera à Alger.

Au cours de la même réunion, les trois parties se sont entendues sur la mise en place d’un plan pour qui vise à préserver les intérêts communs et à renforcer la coopération dans le domaine des ressources en eau, en tenant compte de la souveraineté de chaque pays sur ses eaux souterraines.

🔵 À LIRE AUSSI : L’Algérie exporte 2,5 millions de stylos d’insuline vers l’Arabie saoudite

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion entre le ministre algérien des Ressources en eau, Taha Derbal, le ministre tunisien de l’Agriculture et le vice-ministre libyen des Ressources en eau, cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts des trois pays afin de renforcer leur sécurité hydrique, tout en tenant compte du rôle des ressources en eau en tant que facteur de paix et de stabilité politique.

Voici la quantité d’eaux souterraines disponibles en Algérie

Par ailleurs, les eaux souterraines partagées par l’Algérie, la Tunisie et la Libye s’étendent sur une surface de plus d’un million de kilomètres carrés, donc la plus grande partie se trouve en Algérie.

La part de l’Algérie dans cet aquifère grand comme deux fois la France est de 700 000 km², tandis que la Tunisie et la Libye se partagent le reste de la superficie, soit environ 80 000 km² pour la Tunisie et 250 000 km² pour la Libye.

En outre, les données du ministère des Ressources en eau indiquent que la quantité totale d’eau est d’approximativement de 60 000 milliards m³, dont 40 000 milliards m³ se trouvent en Algérie. Tandis que le taux de renouvellement annuel est de 1 milliard m³.

🔵 À LIRE AUSSI : L’Algérie va construire 6 usines de dessalement à énergie solaire d’ici à 2025

À l’heure actuelle, Les trois pays extraient 3 milliards m³ d’eau souterraine par an, dont 1,7 milliard m3 pour l’Algérie, 600 000 m³ pour la Tunisie et 400 000 m³pour la Libye.

Enfin, des études indiquent que la durée de vie de ces eaux souterraines partagées pourrait atteindre six siècles si le rythme d’extraction de 8 milliards de m³ par an est maintenu.