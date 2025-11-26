Eaux industrielles usées : une unité de traitement pionnière inaugurée au CRTSE d’El Harrach

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé ce mercredi l’inauguration de l’unité subsidiaire de traitement des eaux usées industrielles au Centre de Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l’Energétique (CRTSE) à El Harrach.

Au cours de sa visite d’inspection dans ce centre, Baddari a procédé à l’inauguration de cette unité, la première du genre au niveau des centres de recherche. Agréée par le ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie, cette structure a déjà réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions de dinars algériens (DA).

Elle est spécialisée dans le traitement des eaux industrielles dangereuses qui ne peuvent être rejetées dans les réseaux d’assainissement classiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Cette université algérienne est désormais numéro 1 en Afrique selon le classement de Shanghai

L’unité travaille également sur le recyclage de ces eaux, s’inscrivant dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche et de leur transformation en valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Un microscope électronique unique en Afrique

Parallèlement à cette inauguration, Baddari a inspecté le laboratoire de caractérisation des matières premières, notamment l’appareil d’analyse par Microsonde Électronique (EPMA). Le ministre a souligné que « cet appareil est le seul en Afrique et a permis aux chercheurs d’explorer plusieurs terres rares en Algérie ».

À cette occasion, le ministre a également visité le laboratoire de laser et ses applications. Il s’est ensuite rendu à une exposition de produits et de prototypes développés et lancés sous forme de start-ups, en collaboration avec les différents porteurs de projets incubés au sein du centre. Les projets stratégiques majeurs du centre ont également été présentés.

La recherche au service de l’économie nationale

En conclusion de sa visite Baddari a affirmé que le centre « est devenu une véritable usine sous forme d’unités économiques subsidiaires dérivées des résultats de la recherche scientifique, conformément à la nouvelle orientation du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à soutenir l’économie nationale ».

🟢 À LIRE AUSSI : Baddari annonce un recrutement « immédiat » pour les diplômés de ces écoles (promotion 2026)

Il a ajouté, dans le même contexte, que le centre « a réussi, au cours de l’année 2025, à créer six unités subsidiaires issues de la recherche scientifique, avec un chiffre d’affaires atteignant 120 millions de DA, avec l’objectif de multiplier ce chiffre par dix d’ici à 2027. » De plus, six start-ups ont été créées, ce qui, selon le ministre, « reflète la contribution de la recherche scientifique à l’économie nationale et à la création d’emplois ».