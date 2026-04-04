Eau potable : la station « Fouka 2 » reprend du service à pleine capacité

La société algérienne de dessalement de l’eau, filiale du groupe Sonatrach, a annoncé la remise en service de la station de dessalement d’eau de mer « Fouka 2 », située dans la wilaya de Tipaza. Après une période de maintenance programmée, l’installation a repris son activité à pleine capacité, renforçant ainsi le dispositif national d’approvisionnement en eau potable.

Dans un communiqué publié vendredi, l’entreprise a précisé que les travaux de maintenance ont été menés à bien. Ces opérations, planifiées en amont, visaient à assurer le bon fonctionnement des équipements et à prévenir d’éventuelles pannes. Grâce à cette intervention, la station fonctionne désormais dans des conditions normales, tout en garantissant la continuité du service pour les usagers.

Une maintenance achevée avec succès

La station « Fouka 2 » occupe une place stratégique dans la production d’eau potable en Algérie. Elle fonctionne actuellement à sa capacité maximale, estimée à 300 000 mètres cubes par jour. Ce niveau de production permet de renforcer les capacités de distribution, notamment dans les régions du centre du pays, souvent soumises à une forte pression sur les ressources en eau.

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La remise en service de cette infrastructure intervient dans un contexte marqué par des défis liés à la rareté de l’eau. La baisse des précipitations et les effets du changement climatique accentuent le stress hydrique dans plusieurs régions. Dans ce cadre, le dessalement de l’eau de mer s’impose comme une solution durable pour sécuriser l’approvisionnement et répondre à la demande croissante.

Une stratégie de maintenance préventive

L’entreprise a souligné que cette opération s’inscrit dans un programme de maintenance préventive. Cette approche permet d’anticiper les pannes, de prolonger la durée de vie des installations et d’assurer une qualité de service conforme aux normes en vigueur. Elle vise également à limiter les interruptions imprévues et à maintenir un haut niveau de performance.

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Au-delà de l’aspect technique, la relance de la station « Fouka 2 » a un impact direct sur le quotidien des citoyens. Elle contribue à stabiliser l’alimentation en eau potable et à réduire les risques de perturbations, en particulier dans les zones urbaines à forte densité.

Ainsi, la remise en service de cette station illustre les efforts déployés pour moderniser les infrastructures hydrauliques et garantir un accès régulier à une ressource essentielle.