Eau potable en Algérie : Ce que révèle le bilan officiel des maladies à transmission hydrique

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a dressé un bilan rassurant sur la qualité de l’eau en Algérie, affirmant que la santé du citoyen demeure la priorité absolue de son département.

Lors d’une visite d’inspection effectuée ce lundi au siège de la Direction générale de l’Algérienne des Eaux (ADE), le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a révélé une donnée officielle majeure : l’Algérie n’a enregistré aucun cas de maladie à transmission hydrique (MTH) depuis l’année 2009.

Pour le premier responsable du secteur, ce résultat n’est pas le fruit du hasard mais témoigne de l’efficacité des dispositifs de contrôle et de la place centrale qu’occupe la sécurité sanitaire dans la stratégie nationale de l’eau.

Eau potable : Un contrôle rigoureux de la qualité

Au cours de cette séance de travail, le Directeur général de l’ADE, Mustapha Rekik, a présenté un exposé détaillé sur les indicateurs d’approvisionnement et l’état d’avancement des projets à travers le pays. L’accent a particulièrement été mis sur :

Les protocoles de surveillance : Des mécanismes de contrôle stricts sont appliqués tout au long de la chaîne de distribution.

: Des mécanismes de contrôle stricts sont appliqués tout au long de la chaîne de distribution. Le suivi technique : Des analyses continues garantissent la potabilité et la conformité de l’eau livrée aux foyers.

Eau potable : comment l’Algérie veut en finir avec le gaspillage et les fuites

Tout en saluant les efforts des acteurs du secteur, le ministre a insisté sur la nécessité de moderniser la gestion de la ressource. Bouzegza a plaidé pour une approche « plus réaliste et plus efficace », appelant à une révision des modes de gestion, notamment par le renforcement des compétences et une meilleure valorisation des ressources humaines.

Le ministre a également réitéré sa fermeté concernant deux fléaux qui pèsent sur le secteur :

Le gaspillage : Une lutte sans merci doit être menée contre les fuites sur les réseaux.

Une lutte sans merci doit être menée contre les fuites sur les réseaux. L’illégalité : Le démantèlement des raccordements illicites est érigé en priorité.

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Digitalisation de l’eau : bientôt des plaintes traitées en temps réel pour les citoyens

À l’approche de la saison estivale et de l’Aïd El-Adha, périodes de forte consommation, le ministre a ordonné la mobilisation générale de tous les services pour assurer la continuité du service public.

Enfin, dans une volonté de restaurer la confiance avec les usagers, Lounès Bouzegza a instruit ses services pour accélérer la digitalisation du traitement des réclamations.

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L’objectif est de garantir plus de transparence et de rapidité dans la prise en charge des doléances des citoyens, faisant de l’ADE une vitrine moderne du service public algérien.