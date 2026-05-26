Eau potable: Alger lance une plateforme pour éviter les mauvaises surprises le jour de l’Aïd, voici le lien

À la veille de l’Aïd El-Adha, la wilaya d’Alger dévoile un outil numérique pour que chaque Algérois connaisse le programme de distribution d’eau potable de sa commune, en temps réel et sans intermédiaire. Un outil pratique qui arrive avec un plan de préparation holistique, mobilisant tous les services de la capitale pour que la fête se déroule dans les meilleures conditions.

Aïd El-Adha 2026 : une plateforme géolocalisée pour consulter le programme de distribution d’eau potable commune par commune

La nouveauté de cette année, une plateforme numérique de la SEAAL, accessible via https://geoportal.seaal.dz/, qui intègre une fonction de géolocalisation permettant d’identifier instantanément le programme de distribution propre à chaque commune.

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Quelques clics suffisent pour obtenir l’information, mise à jour en continu. La démarche répond à une réalité bien connue des habitants de la capitale. La demande sur l’eau potable grimpe fortement durant les jours de fête, et la moindre perturbation peut vite compliquer l’organisation.

Le ministre de l’Hydraulique mobilise tous les moyens pour sécuriser l’approvisionnement en eau

Par ailleurs, lundi, le ministre de l’Hydraulique Lounès Bouzegza a présidé une réunion de coordination au siège de son ministère. Réunissant cadres centraux, directeurs généraux des entreprises sous tutelle et responsables du secteur connectés par visioconférence.

Ses instructions, toutes les installations de production, de stockage et de distribution d’eau, ainsi que les infrastructures d’assainissement, doivent tourner à plein régime.

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L’ensemble des moyens matériels et humains reste mobilisé, avec une capacité d’intervention immédiate en cas de perturbation. M. Bouzegza a exigé un suivi personnel de chaque responsable concerné, avant, pendant et après les trois jours de fête.

À Alger, un plan complet pour les services essentiels durant les 27, 28 et 29 mai

La wilaya d’Alger a déployé un dispositif couvrant l’ensemble des besoins des citoyens :

Commerces : 4 523 commerçants assurent une permanence, soit près de 58 % du total.

: 4 523 commerçants assurent une permanence, soit près de 58 % du total. Santé : garde maintenue dans les établissements de santé, avec 65 pharmacies ouvertes.

: garde maintenue dans les établissements de santé, avec 65 pharmacies ouvertes. Énergie et carburant : approvisionnement garanti en électricité, gaz et carburant.

: approvisionnement garanti en électricité, gaz et carburant. Liquidités : montants renforcés dans les bureaux de poste et distributeurs automatiques.

: montants renforcés dans les bureaux de poste et distributeurs automatiques. Transport : horaires prolongés sur l’ensemble des moyens de transport.

: horaires prolongés sur l’ensemble des moyens de transport. Protection civile : permanence activée pour une intervention rapide en cas de besoin.

: permanence activée pour une intervention rapide en cas de besoin. Animation : programme culturel prévu dans les places publiques, parcs, espaces forestiers et salles de spectacle.

Collecte des déchets et peaux de moutons : Alger renforce ses tournées

Les entreprises Netcom et Extranet renforcent leurs tournées de collecte, avec un plan spécial de ramassage des déchets sur toute la période. Les services concernés mènent également des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à conserver les peaux des moutons sacrifiés plutôt que de les jeter.

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Le ministre-wali Rabhi a demandé aux walis délégués de superviser directement les opérations de lavage et de nettoyage après l’abattage, en coordination avec les présidents des assemblées populaires communales, pour préserver la salubrité des quartiers et éviter tout risque sanitaire.