Eau minérale : l’APOCE avertit contre le danger des bouteilles en plastique

Dans le cadre de la protection des citoyens algériens, l’APOCE publie régulièrement des mises à jour sur les produits en vente et des suggestions utiles sur la consommation.

Ainsi, dans une récente publication sur sa page Facebook, l’association est revenue sur les dangers des emballages plastiques des bouteilles d’eau minérale. Elle a ainsi évoqué une ancienne technique de conditionnement, plus écologique et meilleure pour la santé, qui pourrait bien refaire surface en raison de ses nombreux avantages.

Les bouteilles en plastique, ce désastre écologique et sanitaire

La question environnementale est en jeu, indique l’APOCE, pointant du doigt l’impact désastreux des déchets plastiques, dont les bouteilles d’eau, sur l’écosystème. Ainsi, si l’on envisageait de remplacer les classiques contenants en polyéthylène téréphtalate par des bouteilles en verre, la pollution engendrée par le plastique alimentaire pourrait être réduite.

Ce changement sera aussi bénéfique pour la santé du consommateur, indique l’institution, mentionnant les dangers du plastique exposé au soleil pendant de longues périodes.

Plus durable, mais aussi beaucoup plus écologique, cette méthode peut, de la même manière, profiter à la poche du citoyen. Ainsi, si on remplaçait les lots de bouteilles en plastique par des contenants en verre, l’acheteur algérien pourrait échanger sa bouteille vide au revendeur contre une autre, de même que les bouteilles de boissons gazeuses jadis.

Cette méthode minimisera les coûts d’emballage et réduira le prix unitaire à l’achat. L’organisation termine par inviter les marques d’eau minérale à mettre à jour leurs techniques d’emballage.

Monoxyde de carbone : L’APOCE met en garde contre le « tueur silencieux »

Dans un autre registre, mais toujours en relation avec la santé des consommateurs, l’APOCE appelle à la vigilance quant à l’utilisation des systèmes de chauffage à gaz. L’organisme attire tout particulièrement l’attention des citoyens algériens quant au gaz mortel qui s’échappe des conduits, le monoxyde de carbone. Il est impératif d’évacuer ce gaz vers l’extérieur après la combustion, en raison de sa toxicité pour l’être humain.

En plus du danger d’empoisonnement mortel, le monoxyde de carbone devient explosif s’il atteint un certain degré de concentration dans l’air, affirme l’organisme. La détonation serait d’une puissance 6 fois supérieure à celle du gaz de ville, exposant les habitants du logement concerné, mais aussi leurs voisins à un réel danger. Enfin, le monoxyde de carbone peut s’avérer néfaste pour les futurs nourrissons, si tant est qu’il soit inhalé par la mère pendant la grossesse.