Eau impropre à la consommation : après tests sanitaires, plusieurs communes alertent dans cette wilaya

Alors que les températures estivales poussent de nombreux habitants à se tourner vers les sources et points d’eau publics, la vigilance monte d’un cran à Constantine. Des analyses bactériologiques menées sur plusieurs sources de la wilaya ont révélé des non-conformités sanitaires, conduisant plusieurs communes à demander aux citoyens de ne plus consommer leur eau.

Le phénomène concerne plusieurs localités et ne se limite pas à un seul point d’eau. À Zighoud Youcef, Massoud Boudjeriou, Didouche Mourad et Beni Hamidane, les autorités locales ont relayé des avertissements après réception de résultats de laboratoire jugés incompatibles avec une consommation humaine.

Les interdictions restent en vigueur jusqu’au nettoyage et à la désinfection des sources concernées, puis à la réalisation de nouvelles analyses confirmant leur conformité sanitaire.

Eaux de sources à Constantine : quatre sources concernées à Zighoud Youcef

La commune de Zighoud Youcef figure parmi les premières à avoir alerté les habitants. Les analyses bactériologiques réalisées sur quatre sources ont conclu à une non-conformité de leur eau aux normes sanitaires requises.

Les sources concernées sont : Ain Dekara, Ettouffahta, la source du village Sedah et Ben Zougar.

Face aux résultats des analyses, les services communaux ont appelé les habitants à cesser immédiatement de consommer l’eau provenant de ces quatre sources.

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La mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation des opérations nécessaires et à l’obtention de nouvelles analyses permettant de vérifier la qualité de l’eau. La commune devra ensuite informer les citoyens si les sources peuvent de nouveau être utilisées pour la consommation humaine.

Cette alerte intervient alors que les sources connaissent une fréquentation accrue durant l’été. Certains habitants les privilégient pour leur caractère naturel, sans que leur aspect, leur goût ou la clarté de leur eau ne permettent à eux seuls de garantir leur innocuité.

Eaux de sources à Constantine : trois points d’eau également concernés à Massoud Boudjeriou

La commune de Massoud Boudjeriou a, elle aussi, enregistré des résultats non conformes à la suite d’analyses bactériologiques.

L’alerte concerne trois sources : Ain Boutouha, située à Mechta Bouhassane Abdallah, Bouhassane Abdallah 1 ancienne et Ain Siki, à Mechta Darsoun.

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Les services communaux d’hygiène et de salubrité publique ont demandé aux habitants de ne pas utiliser ces eaux pour la consommation humaine. Les résultats du laboratoire permettront de déterminer si la qualité de l’eau s’est suffisamment améliorée pour permettre une reprise de la consommation.

Cinq sources signalées pour contamination bactérienne à Didouche Mourad

À Didouche Mourad, les analyses ont également mis en évidence des problèmes de qualité sur plusieurs sources publiques.

La commune avait notamment interdit la consommation de l’eau de la source Dahdah Alloua, située au-dessus de Dar Kababi, après la détection de bactéries coliformes dans l’échantillon analysé. L’eau a ainsi été considérée comme impropre à la consommation humaine jusqu’au traitement du problème et à la réalisation de nouvelles analyses.

L’alerte concerne également quatre autres sources, Oum Lemrouj, Qaraboua Abdelhamid, près de la mosquée, Qaraboua Abdelhamid, à proximité du cimetière central et Zanchaa.

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Beni Hamidane rejoint la liste des communes ayant lancé des alertes

La commune de Beni Hamidane a également signalé trois sources dont les analyses ont révélé une eau impropre à la consommation humaine.

Il s’agit de la source Ain Houadef, à Mechta Lahouima, de Chaïbia et d’Ain Bouchdika.

Les habitants concernés ont été invités à ne pas consommer ces eaux jusqu’à la prise en charge des sources et à la réalisation de nouveaux contrôles permettant de vérifier leur conformité.

Au total, les alertes mentionnées concernent ainsi 15 sources publiques réparties entre quatre communes de la wilaya de Constantine.

Pourquoi plusieurs sources de Constantine ont-elles enregistré des problèmes de qualité ?

À Zighoud Youcef, le président de l’Assemblée populaire communale a évoqué plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer la contamination de certaines sources.

Selon lui, leur proximité avec des zones agricoles peut notamment les exposer à différentes sources de pollution. Il a également signalé l’utilisation de certaines de ces sources par des agriculteurs pour l’irrigation. Ainsi que leur fréquentation par des propriétaires de citernes mobiles venant s’approvisionner en eau non destinée à la consommation.

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L’état de certaines installations constitue également un facteur à prendre en compte. Le responsable communal a évoqué l’ancienneté et la dégradation de plusieurs sources, qui n’auraient pas bénéficié, selon ses déclarations, d’opérations de réhabilitation dans le cadre des programmes de développement agricole.

La commune prévoit donc de procéder au nettoyage et à la désinfection des sources concernées avant de renouveler les analyses bactériologiques. Leur éventuelle réouverture à la consommation dépendra ensuite des résultats obtenus.