Eau en Algérie : 40 % de l’approvisionnement provient désormais du dessalement

Le ministre de l’Hydraulique, Lounas Bouzegza, a souligné que le secteur de l’eau revêt une importance capitale et a connu un développement remarquable ces dernières années, étant directement lié à la dynamique de développement économique et social de l’Algérie. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le ministre a réaffirmé que la sécurité hydrique figurait parmi les priorités absolues de l’État.

Un réseau de 82 barrages et une forte percée du dessalement

Pour faire face aux défis climatiques, le ministre a rappelé la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles à travers le dessalement de l’eau de mer, l’épuration des eaux usées et la construction de barrages.

L’Algérie compte actuellement 82 barrages opérationnels à l’échelle nationale, renforcés par 5 nouveaux ouvrages en cours de réalisation, portant la capacité globale de stockage à plus de 8 milliards de mètres cubes, pour des réserves actuelles de 4,5 milliards de mètres cubes.

Lounas Bouzegza a également révélé que 40 % de l’eau consommée aujourd’hui en Algérie provient du dessalement, illustrant les progrès accomplis dans la diversification des sources d’approvisionnement.

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Un approvisionnement stable pour la saison estivale

Le ministre a rassuré sur le fait que l’Algérie connaît une stabilité et un confort en matière de sécurité hydrique, atteignant ses objectifs stratégiques grâce aux grands programmes d’investissement publics.

Face à la hausse de la demande durant la saison estivale, le secteur a pris plusieurs dispositions en coordination avec le ministère de l’Intérieur via les walis afin de garantir un approvisionnement régulier et de réduire les coupures.

Ces mesures incluent l’augmentation des quotas d’eau issus des barrages, l’exploitation des stations de dessalement qui alimentent déjà 16 wilayas côtières, en attendant l’extension prochaine des réseaux d’interconnexion vers d’autres wilayas, ainsi que la mise en service de 91 nouveaux forages sur un programme global de plus de 400 puits en cours de réalisation.

L’Algérie pionnière régionale dans le dessalement de l’eau de mer

Qualifiant l’Algérie de leader dans le domaine du dessalement de l’eau de mer, le premier responsable du secteur a affirmé que ces infrastructures constituaient un choix hautement stratégique.

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Le parc national compte désormais 19 stations majeures de dessalement, affichant une capacité de production de 3,8 millions de mètres cubes par jour, complétées par 12 autres petites stations d’une capacité totale de 300 000 mètres cubes quotidiens. Le défi futur pour le secteur réside désormais dans l’acheminement continu de cette eau dessalée vers l’ensemble des régions du Nord et des Hauts-Plateaux.

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