Eau des camions-citernes : l’APOCE tire la sonnette d’alarme

Avec l’arrivée de l’été et les épisodes de chaleur intense, la demande en eau potable explose dans plusieurs régions d’Algérie. Face aux pénuries ponctuelles ou aux difficultés d’accès, certains citoyens se tournent vers une alternative bon marché : l’eau vendue par camions-citernes.

Une solution de fortune qui peut sembler pratique, mais qui cache de sérieux dangers. L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) tire la sonnette d’alarme et appelle à la plus grande vigilance.

En effet, l’APOCE a lancé un avertissement sévère contre la consommation de l’eau vendue par des camions-citernes. Souvent proposée à des prix dérisoires, cette eau de source non contrôlée pose un risque grave pour la santé publique.

L’APOCE dénonce un circuit de distribution informel où la qualité de l’eau n’est soumise à aucune analyse en laboratoire.

La situation est d’autant plus alarmante que les conditions de stockage sont jugées particulièrement insalubres. L’eau est conservée dans des citernes en plastique, la plupart du temps non désinfectées.

L’organisation souligne que certaines de ces cuves pourraient même avoir été utilisées auparavant pour transporter des produits chimiques. L’exposition directe des citernes au soleil crée un environnement idéal pour la prolifération de germes et de bactéries, rendant l’eau impropre à la consommation.

Les conséquences de la consommation de cette eau non conforme sont déjà visibles. Des cas d’intoxications alimentaires et de maladies graves comme la fièvre typhoïde et diverses infections bactériennes ont été rapportés.

Les populations les plus vulnérables, telles que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, sont les plus exposées à ces risques.

L’APOCE appelle à la prudence et à l’action des autorités

Face à ce danger, l’APOCE exhorte les citoyens à faire preuve d’une grande vigilance et à ne pas se laisser tenter par le faible coût de cette eau. L’organisation insiste : « la santé n’a pas de prix » et interpelle les autorités pour un renforcement des contrôles sur ces activités illégales.

Des mesures urgentes sont demandées afin de protéger la population et d’endiguer ce commerce potentiellement mortel.