Eau-Algérie : les précisions du DG de la SEAAL face au stress hydrique

Les représentants de l’Assemblée populaire nationale ont appelé le gouvernement à fournir des éclaircissements sur la stratégie adoptée pour faire face à la rareté des pluies, à la baisse du taux de remplissage des barrages et sur le plan suivi pour continuer à fournir aux citoyens de l’eau potable de façon régulière.

Lors de l’audition organisée par la Commission de l’Habitat, de l’Equipement et de l’Urbanisme à la chambre basse du Parlement, en présence du Directeur Général de la Société d’Eau et d’Assainissement d’Algérie « SEAAL », Lyes Mihoubi, les membres de la commission se sont interrogés sur les programmes de distribution d’eau, notamment en raison du manque de précipitations et de la baisse du pourcentage de remplissage des barrages, les députés ont appelé les responsables de l’entreprise à présenter de nouveaux projets qui leur permettre à l’avenir de ne plus dépendre entièrement des barrages pour fournir de l’eau potable aux citoyens, conformément aux directives du gouvernement, qui insiste sur l’importance de la déverser en premier lieu dans le secteur agricole.

Le directeur général de l’entreprise a déclaré, lors de sa rencontre avec les députés, que l’équipe gestion de « SEAAL » à la place des français à la fin de 2021, et à ce moment-là fait face à plusieurs obstacles qui nécessitaient une complète stratégie pour les résoudre, en plus de trouver des mesures et des solutions pour le niveau d’eau bas dans les barrages en raison du manque de pluie, ainsi que la liquidation des dettes laissées par le partenaire français, qui était estimée à environ 15 milliards dinars, indique le responsable de la SEAAL, outre l’inachèvement de nombreux projets au niveau des wilayas d’Alger et de Tipaza.

Quel est le niveau des barrages alimentant Alger ?

Mihoubi a expliqué, selon le rapport du comité, que l’équipe d’algériens, qui a repris la direction de l’entreprise il y a 16 mois, a développé une stratégie proactive visant à préserver les ressources en eau dans les barrages en s’appuyant sur eaux souterraines et eau de mer dessalée.

En outre, il a souligné que le niveau des barrages alimentant la capitale oscille actuellement entre 14 et 15%, ce qui a poussé la SEAAL à développer des programmes urgents pour augmenter la production, puisque plus de 217 puits artésiens ont été forés au niveau de la capitale et de la wilaya de Tipaza, ce qui a permis de pomper de l’eau supplémentaire au cours de l’année 2022.

Parmi les nouveaux projets approuvés par l’entreprise figurent la réhabilitation de 5 stations de dessalement d’eau de mer au niveau de la capitale, et l’achèvement de deux immenses stations, la première à la Marsa d’une capacité de 60 000 mètres cubes, qui sera lancée prochainement, et la deuxième à Korso, d’une capacité de 80 000 mètres cubes, qui sont des projets qui devraient entrer en production en juin 2023. Et il y aura des projets supplémentaires, y compris de grandes stations d’une capacité de 300 000 mètres cubes, qui sont actuellement en construction, et devraient être livrés fin 2024.