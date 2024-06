E-paiements, emplois, récoltes : les principales mesures du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui une réunion cruciale du Conseil des ministres, abordant plusieurs projets de grande envergure. Parmi les sujets discutés figuraient la protection des personnes handicapées, la connexion des réseaux électriques entre le nord et le sud du pays, la campagne de récolte 2024, la modernisation des systèmes de paiement électronique et mobile, ainsi que la construction d’un centre hospitalier universitaire à Tizi Ouzou.

Réunion du Conseil des ministres : Nouvelles directives pour le développement national

Le ministre de l’Agriculture a annoncé que l’Algérie a économisé 1,2 milliard de dollars grâce à une récolte abondante de blé dur cette année, rapprochant ainsi le pays de l’autosuffisance. En réponse, le président Tebboune a ordonné l’extension des zones cultivées dans le sud à 500 000 hectares, en soulignant l’importance d’atteindre 80 % d’autosuffisance en blé dur. Il a également insisté sur la production de maïs et l’interdiction de sa récolte avant maturité, et a demandé une sensibilisation accrue des agriculteurs pour optimiser le rendement dans le sud, visant au moins 55 quintaux par hectare.

Concernant la construction d’un centre hospitalier universitaire à Tizi Ouzou, le Conseil des ministres a approuvé un contrat avec le groupe Cosider pour débuter les travaux après la finalisation des études, pour un hôpital de 500 lits.

Pour la connexion des réseaux électriques entre le nord et le sud, le président Tebboune a demandé une étude approfondie du projet, avec une mise en œuvre par étapes selon les priorités. Il a également suggéré de renforcer le réseau électrique dans plusieurs régions du sud en attendant la connexion avec le nord, et a ordonné l’enfouissement des lignes électriques dans les villes pour des raisons de sécurité. Ce dernier a également inclus dans ce projet l’alimentation des lignes de chemin de fer et les investissements agricoles en électricité.

Les personnes à besoins spéciaux au menu du conseil des ministres ce 23 juin

Le Conseil a également approuvé un projet de loi pour la protection des personnes handicapées et a discuté des avancées en matière de numérisation, ainsi que des mesures pour moderniser les paiements électroniques et mobiles.

Enfin, le président a donné des directives générales, notamment pour faciliter l’emploi des jeunes dans les secteurs de la jeunesse et des sports dans le sud, et a demandé un plan précis pour lier les barrages au niveau national. Il a renouvelé ses instructions pour que les membres du gouvernement restent attentifs aux préoccupations des citoyens et communiquent de manière constante, et a insisté sur l’importance d’informer les citoyens via les radios locales de tout entretien ou perturbation technique concernant la fourniture d’énergie.