É-paiement : La nouvelle stratégie d’Algérie poste

Algérie Poste a annoncé de nouvelles mesures concernant la stratégie de la généralisation et de promotion des services de paiement électroniques adoptée par le secteur.

Dans un communiqué rendu public, Algérie Poste annonce « l’adoption d’une nouvelle stratégie visant à accélérer la cadence de l’opération de généralisation et de promotion des services de paiement électroniques et ce, en s’appuyant sur le réseau des start-ups et des micro-entreprises ».

Cette nouvelle stratégie s’inscrit dans « la démarche de modernisation et d’adaptation de son modèle économique aux évolutions des nouvelles technologies », ajoute le communiqué.

Il s’agit d’un partenariat qui s’appuie essentiellement sur « un réseau national d’acceptation constitué de start-ups et de micro-entreprises sélectionnées, formées puis agréées par Algérie Poste ».

Quelles missions pour les agents monétiques agréés ?

Les agents monétiques agréés auront pour mission, selon toujours le communiqué d’AP « démarchage et/ou de l’accompagnement des opérateurs économiques dans le processus de contractualisation avec Algérie Poste ».

Et ce, dans l’objectif « du déploiement des instruments de paiement électroniques, l’installation et/ ou maintenance des instruments de paiement électronique de proximité d’Algérie Poste », selon la même source.

Ces mêmes agents auront également pour mission « l’intégration des sites Web Marchand des e-commerçants à la plateforme monétique d’Algérie Poste et de la prise en charge du Service après-vente à l’égard des opérateurs dotés de moyens de paiement électronique d’Algérie Poste ».

Par ailleurs, Algérie Poste invite « les entreprises intéressées par ce projet à télécharger gratuitement le cahier des charges via le site officiel d’Algérie Poste », conclut le communiqué.