E-mails et SMS frauduleux : mises en garde d’Air France pour ses clients

Les courriels, les coups de téléphone ou les SMS frauduleux sont chose courante et Air France prévient de la persistance de certaines escroqueries sur WhatsApp. En effet, les tentatives d’escroquerie via Internet et par téléphone sont chose courante et il est fréquent de recevoir des e-mails, des SMS ou encore des appels aux visées frauduleuses. Il importe que tout le monde apprenne à identifier de telles pratiques, qui deviennent sans cesse plus élaborées, et qui peuvent rapidement prendre au dépourvu un client non informé.

Ces arnaques portent sur plusieurs types de services et concernent un très large public, cependant ce sont les personnes âgées et sensibles qui sont prioritairement ciblées par ces escroqueries. Dernièrement, il s’agit d’Air France qui prévient contre les SMS, Mail et Appels frauduleux portant sur les services de la compagnie, et plus spécialement ceux sur WhatsApp.

Il est clair que la tentative d’escroquerie ne provient pas de la compagnie Air France, mais plutôt de tiers ayant des intentions malhonnêtes qui prétendent être membres des services d’Air France dans le but de vous arracher de l’argent. Sur son site Internet, Air France avertit de ces fraudes persistantes « Attention aux tentatives d’escroquerie par le biais d’e-mails et de sms (envoyés par WhatsApp) frauduleux semblant provenir d’Air France. Ces e-mails ou sms malveillants cherchent à obtenir vos informations confidentielles (données bancaires, justificatifs d’identité…). Cette technique est appelée « phishing », en français hameçonnage ou filoutage. »

Cela est particulièrement vrai pour les réservations et l’achat de billets d’avion. Ces personnes n’hésitent donc pas à prendre contact avec la clientèle de différentes compagnies aériennes dans le but de récupérer des informations personnelles qui leur serviront ensuite dans des affaires douteuses. La démarche est très simple, ils mettent d’abord en confiance leurs victimes en leur affirmant qu’ils sont représentants d’une société.

Ils réclament alors les données personnelles de ces clients naïfs auxquels ils exigent leur numéro de comptes bancaires ainsi que tout ce qui a trait à leur identité. Ils utilisent alors ces données pour prélever de l’argent auprès des banques.

Comment reconnaître une tentative d’arnaque au nom d’Air France ?

Pour identifier une arnaque, il suffit de se référer aux indices ci-après :

L’objet de de l’e-mail est attractif ou insolite : Des billets gratuits d’Air France pour toutes les destinations ; Air France, votre billet d’avion est expiré;

Il est demandé de communiquer vos coordonnées bancaires;

L’e-mail ou le SMS vous presse de faire une action urgente : compléter un formulaire de remboursement, faire un paiement, etc;

Le contenu de ce message est mal rédigé ou comporte des erreurs d’orthographe : Vous avez oublié les chèques cadeaux AirFrance;

L’adresse e-mail utilisée par l’expéditeur appartient à un fournisseur d’e-mail commun : Gmail, Yahoo, Hotmail, WhatsApp, etc.

Air France tient à rappeler que des informations personnelles ne seront jamais exigées dans les messages commerciaux.