E-commerce international : la BDL dévoile les conditions d’utilisation de la Mastercard

La Banque de Développement Local (BDL) franchit une nouvelle étape dans la modernisation du système de paiement en Algérie avec le lancement du service de commerce électronique international via le réseau Mastercard. Cette initiative, une première pour une banque algérienne, vise à faciliter l’accès des entreprises nationales aux marchés étrangers tout en garantissant des paiements électroniques sécurisés et conformes aux normes internationales.

Dans un entretien accordé au quotidien El Khabar, le chef du département Monnaie et Paiement de la BDL, Boualem Rekik, a expliqué que cette nouvelle plateforme repose sur des systèmes hautement sécurisés. Elle permet d’assurer la fiabilité des transactions et la rapidité de leur exécution, tout en offrant un cadre réglementé pour le rapatriement des recettes en devises. Selon lui, ce service contribuera directement à la promotion des exportations algériennes et au renforcement des réserves en monnaie étrangère.

Commerce électronique international : la BDL ouvre la voie aux paiements sécurisés via Mastercard

Grâce à ce dispositif, les entreprises algériennes soumises au droit national peuvent désormais vendre leurs produits et services en ligne à des clients établis à l’étranger. Les clients règlent leurs paiements avec des cartes Visa ou Mastercard via une plateforme numérique fournie par la BDL. Cette solution permet aux opérateurs économiques d’élargir leur clientèle, d’accéder à de nouveaux marchés et de dépasser les contraintes géographiques, tout en respectant la réglementation commerciale en vigueur en Algérie.

L’accès à ce service est soumis à certaines conditions. Les entreprises doivent disposer d’un compte bancaire adapté à leur activité, se conformer aux exigences réglementaires et remplir les critères techniques liés au paiement électronique. Le service s’adresse à l’ensemble du tissu économique, qu’il s’agisse de start-up, de petites et moyennes entreprises ou de grandes sociétés, à condition de posséder le statut de commerçant électronique.

La BDL invite les entreprises intéressées à se rapprocher de l’une de ses 170 agences réparties sur le territoire national. Après vérification de l’éligibilité, les démarches d’inscription et d’activation sur la plateforme internationale sont engagées, avec un accompagnement assuré par les équipes spécialisées de la banque afin de garantir un lancement effectif du service.

La BDL élargit l’accès avec Mastercard

Avant l’intégration de Mastercard, la BDL avait déjà activé le commerce électronique international via le réseau Visa au mois de mai. Les premières opérations réalisées ont concerné plusieurs secteurs, notamment le tourisme, les services de voyage, la téléphonie et différents abonnements numériques. Le volume de ces transactions a dépassé le million d’euros, un chiffre qui témoigne de l’intérêt croissant pour les moyens de paiement électroniques internationaux et de la confiance accordée aux infrastructures bancaires nationales.

L’intégration conjointe des réseaux Visa et Mastercard représente un atout majeur, notamment pour les membres de la communauté algérienne résidant à l’étranger. Elle leur ainsi permet d’effectuer leurs paiements en ligne facilement et en toute sécurité, tout en restant connectés au système bancaire algérien.

À travers cette initiative, la BDL confirme sa stratégie de modernisation des moyens de paiement et son engagement en faveur de la digitalisation des transactions. Cette avancée devrait contribuer à renforcer l’économie numérique, soutenir les exportations hors hydrocarbures et accompagner l’ouverture progressive de l’économie algérienne aux échanges internationaux.