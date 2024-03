E-commerce et e-paiement : le ministère de la Poste sensibilise et met en garde

Le Ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé ce lundi le lancement d’une campagne nationale pour promouvoir le commerce et les paiements électroniques. L’objectif principal de cette initiative, qui se poursuivra jusqu’au 7 mars, est d’encourager l’adoption des paiements électroniques par les commerçants et les citoyens.

En effet, selon un communiqué officiel, cette campagne vise à familiariser les utilisateurs avec les principes du commerce en ligne et à les inciter à l’utiliser dans le respect de la loi. Elle fournira également des conseils pour sensibiliser les citoyens aux risques liés aux achats en ligne et les protéger contre les fraudes commerciales.

Partenariats clés et programme de cette campagne

En outre, il est à noter que la campagne sera menée en collaboration avec divers partenaires institutionnels, dont l’Observatoire national de la société civile, le Haut Conseil de la Jeunesse, et plusieurs ministères, y compris les Finances et le Commerce.

Des institutions financières telles que la SATIM et le GIM, ainsi que des acteurs du secteur des télécommunications, participeront également à cette initiative. Le programme comprendra un large éventail d’activités telles que des conférences, des ateliers, des journées d’études, des expositions et des émissions médiatiques.

Il convient de rappeler que le ministère de la Poste et des Télécommunications avait déjà publié un guide pratique sur le commerce électronique, en collaboration avec tous les acteurs concernés. Ce guide est disponible en téléchargement sur le site officiel du ministère : https://www.mpt.gov.dz/?fbclid=IwAR2vNAAvxRhjy6hNCIDSw4eDMj9Y5vpiRXnoV9MBMlwM1yWCt7Imz5LFv4Q

Pour conclure, cette campagne nationale de sensibilisation et d’information marque une étape importante dans la promotion du commerce électronique en Algérie. Elle vise à encourager l’utilisation des moyens de paiement électronique tout en éduquant les citoyens sur les pratiques sécurisées en ligne.