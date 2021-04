«Dziri fi Tokyo» : une étoile algérienne qui brille au Japon

Nabil Houhou, qui aime s’appeler lui-même « Dziri fi Tokyo », est un ressortissant Algérien qui s’est frayé un chemin dans le monde de la gastronomie. Il est aujourd’hui l’un des chefs les plus appréciés est respectés en France et au Japon. Nabil, qui est parti en France continuer ses études en informatique, s’est finalement retrouvé parmi les maestros de la gastronomie à Tokyo.

Arrivé à Paris, après avoir fait ses études universitaires en Algérie, Nabil Houhou se heurte à la nécessité de travailler pour gagner sa vie, et pour financer ses études. Il sera commis de salle dans un premier temps, puis maître d’hôtel, premier maître d’hôtel et enfin, grand maître d’hôtel, et ce, dans des restaurants dirigés par des chefs français de renommée internationale, dont la célébrissime « Closerie des Lilas », ou Nabil va passer huit ans.

C’est exactement dans cette célébrissime « Closerie des Lilas », haut lieu de saveurs et de savoir, ou se sont attablés, entre autres, Émile Zola, Charles Baudelaire et Ernest Hemingway, que Nabil Houhou, le fils de Tipaza, alors premier maître d’hôtel, va servir l’illustre un chef cuisinier français Joël Robuchon. Ce dernier, qui a été « séduit par la qualité du service et du verbe » du futur chef Algérien, va inviter Nabil Houhou à le suivre dans une aventure en extrême Orient, et plus précisément au pays du soleil levant et du raffinement culinaire, le Japon.

De Tipaza à Tokyo, à la poursuite de l’amour et des saveurs

Nabil Houhou, etait dans un décor de rêve, le restaurant la Closerie, et devant le monstre de la gastronomie Française Joël Robuchon, et enfin face l’invitation de rejoindre ce dernier dans une aventure féerique au Japon. Cette situation avait tous les ingrédients pour être parfaite, mais Nabil Houhou a remercié Joël Robuchon et il a décliné sa proposition.

C’est avec sa femme, l’amour de sa vie, une Japonaise étudiante en architecture à Paris, que Nabil Houhou va enfin partir au japon. Deux ans après la proposition de Robuchon. Arrivé au royaume du sushi et du sashimi, le ressortissant Algérien va entamer la construction de son petit empire culinaire.

L’étoile du chef cuisinier Algérien va briller entre 230 adresses françaises distinguées à Tokyo. Nabil Houhou va créer le restaurant qu’il va baptiser Le Parisien, qui se trouve dans le quartier central de Shinjuku. Nabil y est depuis 14 ans, et son restaurant figure actuellement parmi les destinations de choix dans le Gurunavi, l’un des principaux guides gastronomiques japonais.

Le plat préféré de Nabil Houhou, qui a des origines de Biskra, reste la Chakhchoukha. Le chef étoilé qui a lancé en mars dernier sa chaine YouTube « Dziri Fi Tokyo », compte aussi lancer à Tokyo un restaurant consacré exclusivement à la cuisine algérienne, comme cela est rapporté dans un article consacré à ce chef étoilé paru dans le quotidien Le Jeune Indépendant.