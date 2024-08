DZargan : un nouveau réseau de recherche pour dynamiser le secteur agricole en Algérie

L’Agence thématique de recherche en sciences de la santé et de la vie (ATRSSV) a récemment mis en place un réseau de recherche. Baptisé « DZargan », il est destiné à booster la production de l’huile d’argan en Algérie.

Dans sa quête continue d’exploiter les ressources naturelles, l’Algérie se tourne cette fois-ci vers le potentiel agricole avec le réseau DZargan. Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans une stratégie plus large, incluant divers réseaux thématiques dont les bio banques.

DZargan : un réseau innovant pour propulser la production de l’huile d’argan

L’huile d’argan est une ressource naturelle qui renferme une panoplie de vertus. Et l’Algérie, envisage de s’investir dans son développement à travers une collaboration holistique, combinant science et économie.

Le projet DZargan est alors placé sous la directive du présidant de la république qui a évoqué la question lors du Conseil des ministres du 15 juillet dernier. Le communiqué officiel indique : « suite aux dernières orientations du président de la République, émises lors du Conseil des ministres du 15 juillet dernier, et qui a insisté sur la nécessité d’amorcer l’étape du développement des produits agricoles à travers les fermes pilotes qui ont été restructurées, afin de les rendre plus rentables, en accordant un intérêt au développement de la production de l’huile d’argan, d’autant que l’Algérie dispose de grandes capacités en la matière ».

Collaboration stratégique et objectifs ambitieux

DZargan est un sous-réseau collaboratif, composé d’experts algériens résidant en Algérie ou à l’étranger. De plus, ce projet mobilise le savoir-faire et l’innovation. Il fait alors l’objet de partenariats avec des centres de recherche spécialisés ainsi que d’établissements socio-économiques.

De ce fait, l’objectif est de mettre sur pied des projets d’intérêts commun en valorisant la production de l’huile d’argan. Ainsi, cette dernière s’imposera sur la scène nationale et internationale.

ATRSSV ne se limite pas au réseau DZargan, qui va s’étaler jusqu’à 2030. Elle développe également d’autres initiatives dont un Réseau Santé et Médecine de Précision qui est en cours de création. Par ailleurs, des réseaux thématiques sur les bio banques et les plantes médicinales et aromatiques vont être lancées.

En complément à l’initiative DZargan, un projet structurant avance en parallèle dans le sud-ouest algérien. Il s’agit de la construction du Centre national de développement de l’arganier et des ressources phyto-génétiques sahariennes (CNDARPG).

La construction de ce centre qui a débuté en mai 2023 à Tindouf touche à sa fin et devrait être finalisé dans six mois.

CNDARPG est destiné à servir de pôle de référence dans la recherche et la préservation de l’arganier.

