Dzair Digital Services élargit son offre : 20 nouveautés ajoutées au portail

Les démarches administratives liées au tourisme et à l’artisanat vont progressivement prendre un nouveau virage en Algérie. Le Haut-Commissariat à la numérisation, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, vient d’annoncer l’intégration de 20 nouveaux services numériques sur le portail gouvernemental Dzair Digital Services. Création d’agences de voyages, classement des hôtels, inscription au registre des artisans ou encore renouvellement de la carte d’artisan, plusieurs procédures pourront désormais passer par cette plateforme.

Cette extension intervient quatre mois après le lancement du portail, qui enregistre déjà une fréquentation importante auprès des citoyens. Les nouvelles fonctionnalités concernent trois domaines distincts et visent à réduire les déplacements ainsi que les démarches administratives.

Dzair Digital Services intègre six nouveaux services dédiés au tourisme

Le premier volet concerne directement les professionnels du tourisme et les porteurs de projets dans ce secteur. Le portail Dzair Digital Services accueille six prestations numériques destinées à faciliter plusieurs procédures administratives.

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Les utilisateurs pourront notamment effectuer les démarches suivantes :

Créer une agence de tourisme et de voyages.

Demander le classement d’un hôtel.

Demander le classement d’un restaurant.

Obtenir une autorisation d’exploitation pour un établissement thermal.

Soumettre une demande d’approbation pour un projet d’investissement touristique.

Demander l’agrément en qualité de guide touristique.

Ces services concernent aussi bien les professionnels déjà installés que les personnes souhaitant développer une activité dans le secteur touristique.

Formation touristique : les inscriptions et les concours accessibles en ligne

Le deuxième volet porte sur les formations aux métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

La plateforme donne notamment accès aux services de formation de l’École nationale supérieure du tourisme (ENST), qui propose des cursus de licence et de master en tourisme.

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Les formations dispensées par les deux instituts nationaux des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou et de Bou Saâda figurent également parmi les nouvelles prestations. Elles concernent les parcours de technicien et de technicien supérieur dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.

Les candidats pourront également consulter les annonces des concours d’accès aux établissements de formation, ainsi que les conditions d’inscription et d’admission.

Artisans : 11 démarches administratives désormais disponibles sur le portail

Le troisième volet concentre le plus grand nombre de nouveautés. Au total, 11 services numériques concernent les artisans et les activités liées à l’artisanat traditionnel.

Les professionnels pourront notamment gérer plusieurs formalités sans passer systématiquement par les circuits administratifs habituels.

Parmi les prestations proposées figurent :

L’inscription au registre de l’artisanat et des métiers.

La mise à jour des informations personnelles des artisans.

La radiation du registre de l’artisanat et des métiers.

Le renouvellement de la carte d’artisan.

La délivrance d’un duplicata de la carte d’artisan.

La qualification professionnelle pour obtenir le statut d’artisan ou de maître artisan.

L’inscription aux programmes de formation.

L’inscription et la participation aux manifestations et concours consacrés à l’artisanat.

La participation aux prix nationaux de l’artisanat et des métiers.

L’enregistrement des marques.

Le suivi électronique des dossiers et des demandes administratives.

Cette nouvelle offre couvre ainsi différentes étapes de l’activité artisanale, depuis l’inscription professionnelle jusqu’à la participation aux manifestations et aux concours nationaux.

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Dzair Digital Services approche les deux millions d’inscrits

L’arrivée de ces 20 nouvelles prestations intervient dans une période de forte progression de l’utilisation du portail gouvernemental. Lancée le 5 juillet 2026, la plateforme Dzair Digital Services avait déjà enregistré près de deux millions d’inscrits quatre mois après sa mise en service.

Selon les chiffres communiqués par Hacene Derrar, expert auprès du Haut-Commissariat à la numérisation, lors de son passage sur la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le portail totalisait également 11 millions de visites et plus de 900 000 documents numériques téléchargés.

La plateforme regroupait alors 71 services numériques destinés aux citoyens.

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L’expert avait également rappelé que les documents téléchargés depuis le portail possèdent la même valeur juridique que leurs équivalents papier. Il avait notamment souligné qu’aucune administration ne pouvait refuser un document numérique délivré par cette plateforme.

Pour accompagner cette transition, le Haut-Commissariat à la numérisation a également organisé des sessions d’information et de formation à destination des cadres administratifs, notamment les 2 et 10 novembre derniers.

Avec cette nouvelle extension, le Haut-Commissariat poursuit l’élargissement de l’offre de services publics accessibles en ligne, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D’autres prestations numériques devraient également rejoindre le portail prochainement.