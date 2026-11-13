Numérisation : « Dzair Digital Services » s’enrichit de trois nouveaux services

Le Portail national des services numériques gouvernementaux « Dzair Digital Services » continue d’étoffer son offre.

Le Haut commissariat à la numérisation (HCN) a annoncé, vendredi par voie de communiqué, l’intégration de trois nouvelles prestations en ligne dédiées à la couverture des risques et au secteur énergétique.

Cette opération, menée conjointement par le Haut commissariat à la numérisation et le ministère des Hydrocarbures, s’inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à généraliser l’usage de cette plateforme nationale et à moderniser l’accès à l’administration.

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Concrètement, les usagers — particuliers comme opérateurs économiques — peuvent désormais accéder directement via le portail gouvernemental aux trois services suivants :

L’assurance multirisques habitation (proposée par Cash Assurance) ;

La souscription à un contrat d’assurance contre les catastrophes naturelles (également via Cash Assurance) ;

Le service Hydrocarbures ARH (Autorité de régulation des hydrocarbures).

À travers cette nouvelle étape, le HCN réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec les différents départements ministériels et organismes publics afin d’élargir continuellement le catalogue des démarches dématérialisées.

L’objectif affiché est de garantir un guichet unique, simplifié et accessible, permettant d’alléger considérablement les procédures administratives et de rapprocher efficacement le service public des citoyens et des entreprises.

Fini les doubles démarches : les documents en ligne désormais reconnus partout

Cet élargissement continu du catalogue s’accompagne d’une avancée réglementaire décisive. Lors d’une rencontre médiatique organisée ce mardi à Alger en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Hattab, et de la ministre déléguée chargée des Collectivités locales, Fouzia Naama, la ministre, Haut-Commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, a annoncé que tous les documents administratifs délivrés électroniquement via « Dzair Digital Services » sont désormais formellement reconnus par l’ensemble des institutions publiques.

Inscrite dans le sillage des directives du Premier ministre, Sifi Ghrieb, cette mesure vise à conférer une pleine valeur juridique aux actes numériques et à mettre un terme définitif au maintien en parallèle des circuits papier et électroniques.

« La transformation numérique ne saurait se limiter à la délivrance de documents dématérialisés ; elle exige leur acceptation effective et obligatoire par l’ensemble des administrations », a souligné Benmouloud.

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Pour veiller au grain, un espace dédié a été intégré au portail, permettant aux citoyens de suivre le traitement de leurs documents et d’introduire un recours en ligne en cas de refus injustifié.

Une adoption massive et une administration proactive

Quatre mois seulement après son lancement en juillet dernier avec 21 prestations, la plateforme affiche un bilan chiffré révélateur d’une forte adhésion : plus de 2 millions d’utilisateurs inscrits et plus de 800 000 actes électroniques signés et délivrés.

Le portail compte aujourd’hui 68 services disponibles, avec pour cap d’atteindre les 100 prestations d’ici la fin de l’année, dont 23 dédiées à l’émission de documents signés électroniquement.

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Saluant un « jalon majeur », le ministre du Travail, Mohamed Hattab, a plaidé pour le passage à une administration proactive fondée sur l’échange interinstitutionnel des données, dispensant ainsi l’usager de fournir des pièces déjà détenues par l’État.

Soulignant que son département s’appuie déjà sur 38 plateformes et 256 télé-services (dont 7 organismes sous tutelle intégrés au portail national), il a enfin rappelé l’impératif de poursuivre la sécurisation des données personnelles, la formation des compétences et la mise à niveau des infrastructures numériques.