Dzair Digital Services : Le portail unique de l’État ouvre un nouvel espace dédié aux parents d’élèves

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique, le Haut-Commissariat à la Numérisation, en coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, vient de franchir une nouvelle étape en intégrant le service « Espace parents » (Awliya) à la plate-forme nationale des services numériques gouvernementaux.

Selon un communiqué rendu public aujourd’hui par le Haut-Commissariat, cette mise en ligne permettra aux usagers de bénéficier d’un éventail de prestations dématérialisées.

Cette démarche tombe à point nommé avec la rentrée scolaire : elle offre aux parents d’élèves la possibilité d’effectuer directement en ligne les démarches relatives à l’inscription en classe préparatoire ainsi qu’à l’inscription exceptionnelle en première année primaire.

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Conformément au calendrier fixé par le ministère de l’Éducation nationale pour l’année scolaire 2026-2027, les démarches seront ouvertes du dimanche 13 septembre au jeudi 24 septembre 2026.

L’intégration de ces nouveaux outils s’inscrit dans la stratégie globale du Haut-Commissariat visant à élargir l’éventail des prestations offertes sur le portail Dzair Digital Services.

Une initiative qui entend accélérer la transition numérique du pays, consolider l’accès unique aux services publics et garantir aux citoyens une administration plus accessible, rapide et efficace.

Le Haut-Commissariat conclut en précisant que d’autres services numériques viendront progressivement enrichir la plate-forme gouvernementale dans les semaines à venir.

Ressources en eau : trois nouvelles prestations dématérialisées

En application des hautes instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à élargir le champ des services numériques et à renforcer l’interopérabilité entre les secteurs, le HCN s’est également associé au ministère de l’Hydraulique pour intégrer, pour la première fois, trois nouveaux services dédiés au secteur des ressources en eau.

Ces prestations permettent désormais aux citoyens de déposer et de suivre à distance leurs demandes de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable, ainsi qu’au réseau public d’assainissement.

Le troisième service s’adresse quant à lui aux entreprises du secteur en dématérialisant le dépôt, la gestion et le suivi des demandes de certificats de qualification et de classification professionnelles, simplifiant ainsi considérablement les procédures administratives tout en réduisant les délais de traitement.

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En consolidant l’accès unifié aux prestations publiques via Dzair Digital Services, le Haut-Commissariat à la Numérisation réaffirme sa volonté d’offrir une administration plus rapide, efficace et proche des citoyens comme des entreprises. Le HCN précise que d’autres services numériques viendront très prochainement enrichir le portail national.